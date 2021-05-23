В Псковской области завершились учения пожарных команд

Псков, 23 мая. Штатные и нештатные пожарные команды приняли участие в тактических учениях в Псковской области на базе зенитного ракетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО ЗВО.

Согласно изначальной задумке, неподалеку от склада с горюче-смазочными материалами произошло возгорание. В связи с этим личный состав пожарных подразделений был поднят по тревоге и прибыл к месту происшествия в течение десяти минут. В ходе учений военнослужащие отработали действия при эвакуации боеприпасов со склада, тушению очага возгорания и оказанию первой медицинской помощи раненым, получившим ожоги разной степени.

По информации пресс-службы Западного военного округа, в ликвидации стихии приняли участие военные четырех расчетов пожарно-спасательной части вместе со специалистами МЧС. Всего было задействовано более 50 человек с привлечением пяти единиц пожарной техники.

Представители МЧС РФ ранее сообщали, что спасатели за 2021 год смогли ликвидировать 12 аварий и спасти 96 человек.