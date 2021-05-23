Австралийские ученые назвали воробьев лидерами по численности среди других птиц

Канберра, 23 мая. Общая численность птиц на Земле составляет примерно 50 млрд. Ученые из Университета Южного Уэльса рассказали, какой вид лидирует по количеству особей.

Больше всего среди неодомашненных птиц числится домовых воробьев Passer domesticus, выяснили австралийские ученые. Всего по планете их насчитывается более миллиарда.

Согласно результатам алгоритма, который разработали ученые, в мире существует большое количество редких видов птиц. Как уточнили специалисты Университета Южного Уэльса, общее количество пернатых на планете в шесть раз превышает количество людей.

Миллиарды красноглазых цикад начали выбираться из-под земли в некоторых районах Соединенных Штатов Америки. Как сообщалось ранее, местные жители беспокоятся за свою безопасность.