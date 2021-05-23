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23 мая 14:25
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14:23
Политика
Песков рассказал, когда появится информация о дате встречи Путина с Байденом
14:21
Политика
Песков указал на обозначенную Путиным константу мировоззрения страны
14:18
Политика
Песков назвал условие, при котором Москва готова обсуждать Крым с Киевом
14:18
ФАН-ТВ
Жители Конго спасаются от извержения вулкана. События дня
14:14
Общество
Двое бойцов-карликов покорили Сеть, побив по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором
14:14
Общество
Шутки кончились: вирусолог рассказал, как Роспотребнадзору продвинуть вакцинацию
14:13
Армия
В Израиле пообещали предотвратить атаки ХАМАС путем ликвидации лидеров движения
14:13
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко объяснила, почему Влад Топалов не будет «рвать» шоу-бизнес
14:11
Происшествия
Информация о «минировании» Шереметьево оказалась недостоверной
14:11
Армия
BI: США ждет полное фиаско в случае нападения на Крым
14:11
Ливия
Более тысячи делегатов из Туниса прибыли в Триполи — что произошло в Ливии 22 мая
14:10
США
В Алабаме отменили 27-летний запрет на занятия йогой в школах
14:09
Наука
Разработанный в России прибор может очищать воздух от коронавируса
14:09
Общество
Власти Индии в пятый раз продлевают карантинные меры из-за коронавируса
14:08
Происшествия
Полиция начала проверку по факту осквернения памятника ВОВ в Новороссийске
14:06
Шоу-бизнес
Певец Александр Рыбак объяснил уникальность номера Манижи на Евровидении
14:04
Общество
Разрушен флигель усадьбы Столярова в Нижнем Новгороде
14:00
Илон Маск как символ задумавшейся Америки. Колонка Сергея Малинковича
13:58
Происшествия
Власти Тувы ввели режим ЧС из-за потопов в двух районах
13:57
Экономика
Российским автолюбителям озвучили стоимость Mercedes C-Class
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Глава МИД Мальты намерен обсудить с Лавровым возобновление туризма между странами

Политика
Глава МИД Мальты намерен обсудить с Лавровым возобновление туризма между странами
ТАСС  /  Victor Lerena / EPA

Валлетта, 23 мая. Приоритетной темой на переговорах в Сочи станут двусторонние отношения Российской Федерации и Мальты, заявил министр иностранных дел страны и по делам Европы Эварист Бартоло.

Он прибудет в Сочи на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, во время которых они собираются обсудить возобновление туризма между государствами.

«Приоритетной темой будут двусторонние отношения России и Мальты. Я думаю, мы во многом можем улучшить наши отношения, особенно в плане торговли и туризма. Нам необходимо возобновить туризм», — подчеркнул Бартоло.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что глава МИД Греции Никос Дендиас 24 мая отправится в Сочи на переговоры с Лавровым. Они намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.

лавров мид рф мальта бартоло
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Все новости / Политика / Глава МИД Мальты намерен обсудить с Лавровым возобновление туризма между странами
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