Глава МИД Мальты намерен обсудить с Лавровым возобновление туризма между странами

Валлетта, 23 мая. Приоритетной темой на переговорах в Сочи станут двусторонние отношения Российской Федерации и Мальты, заявил министр иностранных дел страны и по делам Европы Эварист Бартоло.

Он прибудет в Сочи на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, во время которых они собираются обсудить возобновление туризма между государствами.

«Приоритетной темой будут двусторонние отношения России и Мальты. Я думаю, мы во многом можем улучшить наши отношения, особенно в плане торговли и туризма. Нам необходимо возобновить туризм», — подчеркнул Бартоло.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что глава МИД Греции Никос Дендиас 24 мая отправится в Сочи на переговоры с Лавровым. Они намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.