Опубликован новый трейлер пятого сезона «Рика и Морти»

Лос-Анджелес, 23 мая. Новый трейлер пятого сезона комедийного мультсериала «Рик и Морти» появился в Сети. Авторы проекта намекнули, что ждет поклонников в продолжении нашумевшего шоу.

Ролик, счетчик просмотров под которым уже преодолел отметку 5,3 миллиона просмотров, опубликован на официальном YouTube-канале телевизионной сети Adult Swim. Кадры свежего трейлера демонстрируют фрагменты грядущих эпизодов под аккомпанемент музыки группы Beastie Boys.

Как отмечается в описании под роликом, это действительно не мираж: десять новых эпизодов популярного мультсериала «Рик и Морти» начнут транслировать в эфире Adult Swim уже с 20 июня.

Второй официальный трейлер «Рика и Морти» появился в официальном Instagram-аккаунте проекта 2 мая. В новом сезоне персонажам предстоит столкнуться с кислотным дождем, насекомыми-переростками и птицами, словно сошедшими со страниц комиксов в сеттинге киберпанка.