Худрук «Бурановских бабушек» предположила, почему Манижа не победила на Евровидении

Москва, 23 мая. Художественный руководитель группы «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева прокомментировала итоги Евровидения, на котором представлявшая РФ певица Манижа заняла девятое место.

Прокопьева сильно переживала за российскую исполнительницу. Она назвала ее номер ярким и неординарным. Худрук «Бурановских бабушек» заявила, что идеальным завершением Евровидения стала бы победа России, так как страна уже давно не выигрывала этот конкурс. Но на итоги голосования может влиять политическая ситуация, предположила Прокопьева.

«Конечно, хотелось бы, чтобы место выше было, а самое главное, чего хотелось бы, чтобы первое место было. Ведь давно у нас не было первого места. Мне кажется, что политика все-таки туда вмешивается... Номер шикарный, певица отличная», — рассказала собеседница канала RT.

Первое место на Евровидении-2021 в Роттердаме заняла итальянская рок-группа Maneskin. Победители исполнили песню Zitti E Buoni. В общей сложности коллектив набрал 524 балла.