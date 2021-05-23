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23 мая 14:26
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новостей
14:25
Политика
Американцы осудили Харрис за брезгливость после рукопожатия с главой Южной Кореи
14:25
Политика
Песков рассказал об обсуждении встречи Путина и Байдена
14:24
Экономика
Возвратный лизинг недвижимости предложили запретить в Минэкономразвития
14:23
Политика
Песков рассказал, когда появится информация о дате встречи Путина с Байденом
14:21
Политика
Песков указал на обозначенную Путиным константу мировоззрения страны
14:18
Политика
Песков назвал условие, при котором Москва готова обсуждать Крым с Киевом
14:18
ФАН-ТВ
Жители Конго спасаются от извержения вулкана. События дня
14:14
Общество
Двое бойцов-карликов покорили Сеть, побив по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором
14:14
Общество
Шутки кончились: вирусолог рассказал, как Роспотребнадзору продвинуть вакцинацию
14:13
Армия
В Израиле пообещали предотвратить атаки ХАМАС путем ликвидации лидеров движения
14:13
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко объяснила, почему Влад Топалов не будет «рвать» шоу-бизнес
14:11
Происшествия
Информация о «минировании» Шереметьево оказалась недостоверной
14:11
Армия
BI: США ждет полное фиаско в случае нападения на Крым
14:11
Ливия
Более тысячи делегатов из Туниса прибыли в Триполи — что произошло в Ливии 22 мая
14:10
США
В Алабаме отменили 27-летний запрет на занятия йогой в школах
14:09
Наука
Разработанный в России прибор может очищать воздух от коронавируса
14:09
Общество
Власти Индии в пятый раз продлевают карантинные меры из-за коронавируса
14:08
Происшествия
Полиция начала проверку по факту осквернения памятника ВОВ в Новороссийске
14:06
Шоу-бизнес
Певец Александр Рыбак объяснил уникальность номера Манижи на Евровидении
14:04
Общество
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Более тысячи делегатов из Туниса прибыли в Триполи — что произошло в Ливии 22 мая

Ливия
Более тысячи делегатов из Туниса прибыли в Триполи — что произошло в Ливии 22 мая
Федеральное агентство новостей  / 

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 22 мая 2021 года.

 

Визит тунисского премьера в Триполи

Глава правительства Туниса Хишам Машиши прибыл в Ливию с двухдневным визитом в сопровождении министров, руководителей компаний, финансовых учреждений и промышленных предприятий, а также бизнесменов.

Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба устроил коллеге торжественный прием в Триполи.

Дабиба объявил о подписании с тунисской стороной соглашения по облегчению торгового обмена и путешествий между двумя странами. Это произошло на совместной с Хишамом Машиши пресс-конференции по итогам переговоров.

«Экономики Ливии и Туниса интегрированы друг в друга. То, что выгодно Ливии с экономической точки зрения, принесет пользу Тунису», — отметил Машиши.

Он подтвердил готовность пересмотреть ограничения на въезд людей и ввоз товаров, ранее введенные тунисской стороной.

Ливийский премьер пообещал, что власти урегулируют условия пребывания тунисских рабочих в государстве.

 

 

С министерской делегацией провел встречу и министр внутренних дел ПНЕ Халид Мазин. Стороны обсудили аспекты сотрудничества.

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи рассмотрел с тунисским премьером двусторонние отношения и пути их развития, уделив особое внимание важности усиления политических и экономических консультаций между странами.

 

Происшествия

Ливийская береговая охрана спасла в море более 260 африканских мигрантов. По завершении операции беженцев высадили на территории военно-морской базы Триполи и передали в компетентные органы.

 

 

750 метров высоковольтных проводов в распределительной цепи Кастельверде украли из линии электропередачи проекта «Аль-Абкар», сообщила компания General Electric. В своем заявлении она призвала соответствующие органы вмешаться для расследования подобных преступлений, которые вызывают длительные перебои в подаче электроэнергии и ведут к материальным потерям.

 

 

 

Политика

Спецпредставитель ООН в Ливии Ян Кубиш прибыл в Турцию по приглашению главы МИД Мевлюта Чавушоглу, чтобы обсудить шаги, которые международное сообщество может предпринять для поддержки Правительства национального единства (ПНЕ), и пути политического решения.

 

 

Посол Германии в Ливии Оливер Овца провел видеовстречу с членами Форума политического диалога. Он призвал ускорить принятие необходимых правовых документов для проведения декабрьских выборов.

 

 

Государственный министр по вопросам миграции Адждид Матук посетил аэропорт Убари, чтобы определить его готовность к использованию для депортации нелегальных мигрантов.

 

Экономика

Глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба заявил, что Ливия подписала соглашения с тунисской стороной в области наземного, морского и воздушного транспорта.

«Ливия не оставит Тунис перед лицом тяжелых экономических условий. Мы предпримем все необходимые шаги, чтобы помочь братьям в Тунисе», — подчеркнул Дабиба.

Власти Триполи обратились к Тунису с просьбой вернуть замороженные ливийские деньги, сообщил премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба. Находящиеся за границей активы страны — одна из ключевых проблем, с которыми сталкивается переходное правительство. Размер этих средств оценивается более чем в 200 млрд долларов.

 

 

Национальная нефтяная корпорация (ННК) намерена обсудить с Турцией возобновление работы нефтегазовой компании TPAO в Триполи.

 

 

Делегация предпринимателей прибыла в Триполи для участия в совместной Тунисско-ливийской экономической выставке, которая пройдет с 23 по 26 мая. Мероприятие организовано для развития сотрудничества и использования возможностей рынка после восстановления безопасности и политической стабильности в стране. С тунисской стороны в ярмарке примут участие 1200 инвесторов и бизнесменов.

 

 

Судно с оборудованием для первой газовой установки в рамках аварийного проекта электростанции прибыло в порт Тобрук. Ее запуск ожидается до конца года, что увеличит мощность проекта до 740 мегаватт, сообщила компания General Electric.

 

 

Национальная нефтяная корпорация (ННК) передала Колледжу энергетических технологий автобус Toyota Coaster вместимостью 24 пассажира, чтобы способствовать перемещению студентов по региону на нефтяные месторождения и обратно во время программ обучения.

 

 

 

Общество

Палестинская община организовала акцию протеста на Площади мучеников в знак солидарности с жителями Газы. В пикете также поучаствовали граждане Ливии и молодые люди из Тобрука, которые помогали в его организации.

 

 

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