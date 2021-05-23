Более тысячи делегатов из Туниса прибыли в Триполи — что произошло в Ливии 22 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 22 мая 2021 года.

Визит тунисского премьера в Триполи

Глава правительства Туниса Хишам Машиши прибыл в Ливию с двухдневным визитом в сопровождении министров, руководителей компаний, финансовых учреждений и промышленных предприятий, а также бизнесменов.

Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба устроил коллеге торжественный прием в Триполи.

Дабиба объявил о подписании с тунисской стороной соглашения по облегчению торгового обмена и путешествий между двумя странами. Это произошло на совместной с Хишамом Машиши пресс-конференции по итогам переговоров.

«Экономики Ливии и Туниса интегрированы друг в друга. То, что выгодно Ливии с экономической точки зрения, принесет пользу Тунису», — отметил Машиши.

Он подтвердил готовность пересмотреть ограничения на въезд людей и ввоз товаров, ранее введенные тунисской стороной.

Ливийский премьер пообещал, что власти урегулируют условия пребывания тунисских рабочих в государстве.

توقيع اتفاقية لتسهيل التبادل التجاري والسفر بين تونس وليبيا#عين_ليبياhttps://t.co/XKsKKY6dLF — عين ليبيا (@EanLibya) May 22, 2021

С министерской делегацией провел встречу и министр внутренних дел ПНЕ Халид Мазин. Стороны обсудили аспекты сотрудничества.

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи рассмотрел с тунисским премьером двусторонние отношения и пути их развития, уделив особое внимание важности усиления политических и экономических консультаций между странами.

Происшествия

Ливийская береговая охрана спасла в море более 260 африканских мигрантов. По завершении операции беженцев высадили на территории военно-морской базы Триполи и передали в компетентные органы.

#سكاي_أخبار | حرس السواحل الليبي يتمكن من انقاذ 261 مهاجرًا من الجنسيات الافريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي. #ليبيا pic.twitter.com/ub3Xg0Qgun — سكاي نيوز الليبية (@SkyNewsLibyan) May 22, 2021

750 метров высоковольтных проводов в распределительной цепи Кастельверде украли из линии электропередачи проекта «Аль-Абкар», сообщила компания General Electric. В своем заявлении она призвала соответствующие органы вмешаться для расследования подобных преступлений, которые вызывают длительные перебои в подаче электроэнергии и ведут к материальным потерям.

Политика

Спецпредставитель ООН в Ливии Ян Кубиш прибыл в Турцию по приглашению главы МИД Мевлюта Чавушоглу, чтобы обсудить шаги, которые международное сообщество может предпринять для поддержки Правительства национального единства (ПНЕ), и пути политического решения.

الخارحية التركية تؤكد زيارة المبعوث الأممي يان كوبيش، إلى تركيا اليوم بدعوة من وزير خارجيتها تشاووش أوغلو، لمناقشة الخطوات التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي لدعم حكومة الوحدة ومسار الحل السياسي في ليبيا - https://t.co/6d1bomVjTj pic.twitter.com/W1QcvYz5uI — Libya Alaan channel - قناة ليبيا الآن (@Libyaalaantv) May 22, 2021

Посол Германии в Ливии Оливер Овца провел видеовстречу с членами Форума политического диалога. Он призвал ускорить принятие необходимых правовых документов для проведения декабрьских выборов.

السفير الألماني إلى #ليبيا أوليفر اوفتشا، يحث أعضاء الحوار السياسي الليبي خلال لقاء مرئي مع عدد منهم على الإسراع في تمهيد الطريق القانوني للانتخابات القادمة. #ألمانيا #فواصل pic.twitter.com/twPULBGpmj — فواصل (@fawaselmedia) May 22, 2021

Государственный министр по вопросам миграции Адждид Матук посетил аэропорт Убари, чтобы определить его готовность к использованию для депортации нелегальных мигрантов.

Экономика

Глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба заявил, что Ливия подписала соглашения с тунисской стороной в области наземного, морского и воздушного транспорта.

«Ливия не оставит Тунис перед лицом тяжелых экономических условий. Мы предпримем все необходимые шаги, чтобы помочь братьям в Тунисе», — подчеркнул Дабиба.

Власти Триполи обратились к Тунису с просьбой вернуть замороженные ливийские деньги, сообщил премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба. Находящиеся за границей активы страны — одна из ключевых проблем, с которыми сталкивается переходное правительство. Размер этих средств оценивается более чем в 200 млрд долларов.

رئيس الوزراء الليبي قال إن بلاده طلبت من #تونس إعادة الأموال الليبية المحجوزة لديها وإنها أبدت حسن النية في ذلك#ليبيا#عينك_على_العالمhttps://t.co/UPwdI5G1Jz — العين الإخبارية (@alain_4u) May 22, 2021

Национальная нефтяная корпорация (ННК) намерена обсудить с Турцией возобновление работы нефтегазовой компании TPAO в Триполи.

المؤسسة الوطنية للنفط في #ليبيا تعتزم إجراء مفاوضات مع تركيا من أجل استئناف عمل شركة النفط والغاز التركية "تابو" في طرابلس. pic.twitter.com/I6mbC5xIP7 — الاستقلال - المغرب العربي (@estiklal_Maghrb) May 22, 2021

Делегация предпринимателей прибыла в Триполи для участия в совместной Тунисско-ливийской экономической выставке, которая пройдет с 23 по 26 мая. Мероприятие организовано для развития сотрудничества и использования возможностей рынка после восстановления безопасности и политической стабильности в стране. С тунисской стороны в ярмарке примут участие 1200 инвесторов и бизнесменов.

في أكبر حدث اقتصادي... حضور غير مسبوق لرجال أعمال تونسيين في المعرض الاقتصادي التونسي الليبي بهدف الاستفادة من الإمكانيات الواسعة للسوق الليبية وتطوير مشاريع الشراكة والاستثمار #اقتصاد #تونس #ليبيا https://t.co/ub7DFkXSXy — Tunigate - بوابة تونس (@Tunigate) May 22, 2021

Судно с оборудованием для первой газовой установки в рамках аварийного проекта электростанции прибыло в порт Тобрук. Ее запуск ожидается до конца года, что увеличит мощность проекта до 740 мегаватт, сообщила компания General Electric.

#سكاي_أخبار | العامة للكهرباء: وصول الباخرة المحملة بمعدات الوحدة الغازية الأولى بمشروع #طبرق الاستعجالي إلى ميناء طبرق، حيث من المتوقع دخولها شهر 12 خلال السنة الحالية بقدرة 185 ميجاوات، ويبلغ اجمالي إنتاج المشروع الاستعجالي بطبرق 740 ميجاوات. #ليبيا pic.twitter.com/iERb7lZyau — سكاي نيوز الليبية (@SkyNewsLibyan) May 22, 2021

Национальная нефтяная корпорация (ННК) передала Колледжу энергетических технологий автобус Toyota Coaster вместимостью 24 пассажира, чтобы способствовать перемещению студентов по региону на нефтяные месторождения и обратно во время программ обучения.

#ليبيا | هذه المساهمة تندرج تحت مظلة اتفاقية التنمية مع شركة "فنترسهال" الألمانية https://t.co/UPomK3RLqW — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) May 22, 2021

Общество

Палестинская община организовала акцию протеста на Площади мучеников в знак солидарности с жителями Газы. В пикете также поучаствовали граждане Ливии и молодые люди из Тобрука, которые помогали в его организации.