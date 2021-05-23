Школьники из России завоевали восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике

Москва, 23 мая. Команда российских школьников выиграла восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике, которая состоялась в Тайване.

Ребята готовились на базе Московского физико-технического института (МФТИ) и выступали на олимпиаде при поддержке Минпросвещения РФ. За призовые места боролись более 180 школьников из 23 стран.

В результате сборная России, получив восемь медалей, обновила абсолютный рекорд Азиатской олимпиады. Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что выступление ребят продемонстрировало качество методик и моделей российского образования.

Школьные олимпиады не только отражают уровень подготовки детей, но и помогают им поступать в вузы, уверен директор петербургского лицея №369 Константин Тхостов. По его словам, профессионализм начинается еще со школьной скамьи.