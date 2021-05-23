Модельный ряд АвтоВАЗа ожидают глобальные перемены в будущем

Москва, 23 мая. Отечественный производитель АвтоВАЗ планирует внедрить несколько изменений в модельный ряд Lada. Коррективы будут связаны с переходом транспортных средств на платформу CMF-B.

На российских предприятиях началась подготовка к производству транспортных средств. Кроме того, появились подробности о выпуске нового двигателя для Lada. На тольяттинском заводе стартовали работы по наливке полов. Затем будет организована установка оборудования, необходимого для организации реализации машин на новой платформе CMF-B, передает Car.ru.

Обновленная Lada Granta появится в 2023 году, тогда же будет представлено следующее поколение моделей Renault Logan и Sandero. По словам специалистов, сотрудники научно-технического центра АвтоВАЗа и Renault работают над адаптацией не использовавшегося ранее двигателя для установки на отечественные автомобили. Представители Волжского завода ранее оценили заявления бизнесмена Илона Маска о потенциальном выходе Tesla на российский рынок.