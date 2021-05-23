Британские вирусологи описали новый вариант COVID-19 с необычной комбинацией генов

Лондон, 23 мая. Новый тройной мутантный вариант коронавируса обладает необычной генетической комбинацией. Он получил название VUI-21MAY-01.

Вирусологи британского графства Йоркшир представили результаты исследования нового мутантного варианта коронавирусной инфекции. Они были опубликованы в издании Daily Mail.

Уточняется, что в Великобритании зафиксировано 49 случаев заражения данным типом COVID-19. Большая часть заболевших приходится на Йоркшир и Хамбер. Как утверждают специалисты Службы общественного здравоохранения Великобритании, на данный момент нет никакой подтвержденной информации о более высокой степени заразности мутации AV.1 или ее устойчивости к вакцинам.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор получил образец индийского штамма COVID-19. Он необходим для проведения лабораторных исследований.