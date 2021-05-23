Врач из США предупредил о необычном осложнении у пациентов с коронавирусом

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 мая 14:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:23
Политика
Песков рассказал, когда появится информация о дате встречи Путина с Байденом
14:21
Политика
Песков указал на обозначенную Путиным константу мировоззрения страны
14:18
Политика
Песков назвал условие, при котором Москва готова обсуждать Крым с Киевом
14:18
ФАН-ТВ
Жители Конго спасаются от извержения вулкана. События дня
14:14
Общество
Двое бойцов-карликов покорили Сеть, побив по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором
14:14
Общество
Шутки кончились: вирусолог рассказал, как Роспотребнадзору продвинуть вакцинацию
14:13
Армия
В Израиле пообещали предотвратить атаки ХАМАС путем ликвидации лидеров движения
14:13
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко объяснила, почему Влад Топалов не будет «рвать» шоу-бизнес
14:11
Происшествия
Информация о «минировании» Шереметьево оказалась недостоверной
14:11
Армия
BI: США ждет полное фиаско в случае нападения на Крым
14:11
Ливия
Более тысячи делегатов из Туниса прибыли в Триполи — что произошло в Ливии 22 мая
14:10
США
В Алабаме отменили 27-летний запрет на занятия йогой в школах
14:09
Наука
Разработанный в России прибор может очищать воздух от коронавируса
14:09
Общество
Власти Индии в пятый раз продлевают карантинные меры из-за коронавируса
14:08
Происшествия
Полиция начала проверку по факту осквернения памятника ВОВ в Новороссийске
14:06
Шоу-бизнес
Певец Александр Рыбак объяснил уникальность номера Манижи на Евровидении
14:04
Общество
Разрушен флигель усадьбы Столярова в Нижнем Новгороде
14:00
Илон Маск как символ задумавшейся Америки. Колонка Сергея Малинковича
13:58
Происшествия
Власти Тувы ввели режим ЧС из-за потопов в двух районах
13:57
Экономика
Российским автолюбителям озвучили стоимость Mercedes C-Class
Все новости
23 мая 14:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:23
Политика
Песков рассказал, когда появится информация о дате встречи Путина с Байденом
14:21
Политика
Песков указал на обозначенную Путиным константу мировоззрения страны
14:18
Политика
Песков назвал условие, при котором Москва готова обсуждать Крым с Киевом
14:18
ФАН-ТВ
Жители Конго спасаются от извержения вулкана. События дня
14:14
Общество
Двое бойцов-карликов покорили Сеть, побив по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором
14:14
Общество
Шутки кончились: вирусолог рассказал, как Роспотребнадзору продвинуть вакцинацию
14:13
Армия
В Израиле пообещали предотвратить атаки ХАМАС путем ликвидации лидеров движения
14:13
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко объяснила, почему Влад Топалов не будет «рвать» шоу-бизнес
14:11
Происшествия
Информация о «минировании» Шереметьево оказалась недостоверной
14:11
Армия
BI: США ждет полное фиаско в случае нападения на Крым
14:11
Ливия
Более тысячи делегатов из Туниса прибыли в Триполи — что произошло в Ливии 22 мая
14:10
США
В Алабаме отменили 27-летний запрет на занятия йогой в школах
14:09
Наука
Разработанный в России прибор может очищать воздух от коронавируса
14:09
Общество
Власти Индии в пятый раз продлевают карантинные меры из-за коронавируса
14:08
Происшествия
Полиция начала проверку по факту осквернения памятника ВОВ в Новороссийске
14:06
Шоу-бизнес
Певец Александр Рыбак объяснил уникальность номера Манижи на Евровидении
14:04
Общество
Разрушен флигель усадьбы Столярова в Нижнем Новгороде
14:00
Илон Маск как символ задумавшейся Америки. Колонка Сергея Малинковича
13:58
Происшествия
Власти Тувы ввели режим ЧС из-за потопов в двух районах
13:57
Экономика
Российским автолюбителям озвучили стоимость Mercedes C-Class
Все новости

Врач из США предупредил о необычном осложнении у пациентов с коронавирусом

Общество
Врач из США предупредил о необычном осложнении у пациентов с коронавирусом
pixabay.com/PD

Вашингтон, 23 мая. Отек языка до огромных размеров может быть осложнением при коронавирусной инфекции, предупредил американский врач.

Причиной этому могут служить воспалительные процессы, способные вызвать увеличение и других органов. Также выяснилось, что чаще всего от увеличения языка страдают темнокожие пациенты, у которых болезнь протекает тяжело.

Один из ведущих исследователей макроглоссии Джеймс Мелвилл рассказал о девяти подобных случаях. Все эти пациенты находились на аппаратах ИВЛ. При этом у семерых язык опух уже тогда, когда их доставили в больницу.

Ранее стало известно, что тысячи жителей Индии остались без глаз из-за заражения «черной плесенью» на фоне пандемии коронавируса. Медики были вынуждены удалять глаза, чтобы спасти жизни.

пандемия коронавирус осложнение
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 175980 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 67254 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Армия 53112 21 мая 2021
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
Экономика 45083 21 мая 2021
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 36012 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Все новости / Общество / Врач из США предупредил о необычном осложнении у пациентов с коронавирусом
Рейтинг@Mail.ru