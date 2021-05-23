Врач из США предупредил о необычном осложнении у пациентов с коронавирусом

Вашингтон, 23 мая. Отек языка до огромных размеров может быть осложнением при коронавирусной инфекции, предупредил американский врач.

Причиной этому могут служить воспалительные процессы, способные вызвать увеличение и других органов. Также выяснилось, что чаще всего от увеличения языка страдают темнокожие пациенты, у которых болезнь протекает тяжело.

Один из ведущих исследователей макроглоссии Джеймс Мелвилл рассказал о девяти подобных случаях. Все эти пациенты находились на аппаратах ИВЛ. При этом у семерых язык опух уже тогда, когда их доставили в больницу.

Ранее стало известно, что тысячи жителей Индии остались без глаз из-за заражения «черной плесенью» на фоне пандемии коронавируса. Медики были вынуждены удалять глаза, чтобы спасти жизни.