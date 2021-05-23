Путин поприветствовал участников экологического форума «Экосистема»

Москва, 23 мая. Участников Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема», который состоится в Вологодской области 23-27 мая, поприветствовал президент России Владимир Путин.

Соответствующая телеграмма обнародована на сайте Кремля. По словам российского лидера, область гостеприимно встречает активистов экологических движений, а также представителей органов власти и предпринимательских кругов.

«Убежден, столь насыщенная программа и солидный состав участников позволят говорить о вашем форуме как об одной из наиболее крупных дискуссионных площадок, посвященных природоохранной тематике», — подчеркнул Путин.

Ранее глава государства поздравил чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 70-летним юбилеем. Путин отметил, что он является одним из выдающихся представителей отечественной и мировой шахматной элиты.