Ливия и Тунис подписали ряд транспортных соглашений

Триполи, 23 мая. Ливия подписала соглашения с Тунисом в области наземного, морского и воздушного транспорта, сообщил премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба.

«Наладятся условия тунисских рабочих, работающих в Ливии, и снимутся ограничения на ввоз из Туниса товаров по суше», —заявил Дабиба на пресс-конференции со своим коллегой ХишамомМашиши в Триполи.

Он добавил, что после формирования переходного кабмина в отношениях между двумя странами произошел большой сдвиг, однако остались некоторые нерешенные вопросы, касающиеся, в частности, проблем безопасности и внешних долгов.

«Ливия не оставит Тунис перед лицом тяжелых экономических условий. Мы предпримем все необходимые шаги, чтобы помочь своим братьям», —заявил глава ПНЕ.

По его словам, во время переговоров Ливия обратилась к западному соседу с просьбой упростить процедуры пересечения пограничных пунктов на границах двух стран.

Дабиба также сообщил, что ливийские власти предоставят медицинские услуги и помощь некоторым больницам на юге Туниса в рамках поддержки в борьбе с пандемией COVID-19.