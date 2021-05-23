«Лукойл» рассказал о планах по развитию «зеленой» энергетики

Москва, 23 мая. Компания «Лукойл» в будущем намерена сфокусироваться на развитии ВИЭ. Об этом заявил глава департамента развития энергоактивов и сопровождения проектов компании Алибек Тналин.

Мощность ВИЭ-генерации предприятия на начало 2021 года составила 395 МВт — 6% от общей установленной мощности, отметил Тналин в рамках конференции «Российский ТЭК в «зеленой» повестке современности» в Ялте.

По его словам, сейчас в стадии реализации находится еще ряд проектов в области возобновляемой энергетики, в том числе Волгоградская и Краснодарская СЭС мощностью 20 МВт и 2,3 МВт соответственно. В частности, на этапе разработки находится проект Цимлянской ВЭС в Ростовской области мощностью 50 МВт, а также планируется расширить ВЭС в Румынии до 120 МВт.

Более того, «Лукойл» прорабатывает два проекта по производству «зеленого» водорода на территории Волгограда и Румынии.

При этом в «Газпроме» ранее выразили сомнения касательно эффективности возобновляемой энергии. Зампред компании Олег Аксютин назвал возобновляемые источники энергии менее надежными.