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14:23
Политика
Песков рассказал, когда появится информация о дате встречи Путина с Байденом
14:21
Политика
Песков указал на обозначенную Путиным константу мировоззрения страны
14:18
Политика
Песков назвал условие, при котором Москва готова обсуждать Крым с Киевом
14:18
ФАН-ТВ
Жители Конго спасаются от извержения вулкана. События дня
14:14
Общество
Двое бойцов-карликов покорили Сеть, побив по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором
14:14
Общество
Шутки кончились: вирусолог рассказал, как Роспотребнадзору продвинуть вакцинацию
14:13
Армия
В Израиле пообещали предотвратить атаки ХАМАС путем ликвидации лидеров движения
14:13
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко объяснила, почему Влад Топалов не будет «рвать» шоу-бизнес
14:11
Происшествия
Информация о «минировании» Шереметьево оказалась недостоверной
14:11
Армия
BI: США ждет полное фиаско в случае нападения на Крым
14:11
Ливия
Более тысячи делегатов из Туниса прибыли в Триполи — что произошло в Ливии 22 мая
14:10
США
В Алабаме отменили 27-летний запрет на занятия йогой в школах
14:09
Наука
Разработанный в России прибор может очищать воздух от коронавируса
14:09
Общество
Власти Индии в пятый раз продлевают карантинные меры из-за коронавируса
14:08
Происшествия
Полиция начала проверку по факту осквернения памятника ВОВ в Новороссийске
14:06
Шоу-бизнес
Певец Александр Рыбак объяснил уникальность номера Манижи на Евровидении
14:04
Общество
Разрушен флигель усадьбы Столярова в Нижнем Новгороде
14:00
Илон Маск как символ задумавшейся Америки. Колонка Сергея Малинковича
13:58
Происшествия
Власти Тувы ввели режим ЧС из-за потопов в двух районах
13:57
Экономика
Российским автолюбителям озвучили стоимость Mercedes C-Class
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«Лукойл» рассказал о планах по развитию «зеленой» энергетики

Экономика
«Лукойл» рассказал о планах по развитию «зеленой» энергетики
flickr.com  /  Фотобанк Moscow-Live.ru

Москва, 23 мая. Компания «Лукойл» в будущем намерена сфокусироваться на развитии ВИЭ. Об этом заявил глава департамента развития энергоактивов и сопровождения проектов компании Алибек Тналин.

Мощность ВИЭ-генерации предприятия на начало 2021 года составила 395 МВт — 6% от общей установленной мощности, отметил Тналин в рамках конференции «Российский ТЭК в «зеленой» повестке современности» в Ялте.

По его словам, сейчас в стадии реализации находится еще ряд проектов в области возобновляемой энергетики, в том числе Волгоградская и Краснодарская СЭС мощностью 20 МВт и 2,3 МВт соответственно. В частности, на этапе разработки находится проект Цимлянской ВЭС в Ростовской области мощностью 50 МВт, а также планируется расширить ВЭС в Румынии до 120 МВт.

Более того, «Лукойл» прорабатывает два проекта по производству «зеленого» водорода на территории Волгограда и Румынии.

При этом в «Газпроме» ранее выразили сомнения касательно эффективности возобновляемой энергии. Зампред компании Олег Аксютин назвал возобновляемые источники энергии менее надежными.

лукойл энергетика виэ
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Все новости / Экономика / «Лукойл» рассказал о планах по развитию «зеленой» энергетики
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