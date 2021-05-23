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Политика
Песков рассказал, когда появится информация о дате встречи Путина с Байденом
14:21
Политика
Песков указал на обозначенную Путиным константу мировоззрения страны
14:18
Политика
Песков назвал условие, при котором Москва готова обсуждать Крым с Киевом
14:18
ФАН-ТВ
Жители Конго спасаются от извержения вулкана. События дня
14:14
Общество
Двое бойцов-карликов покорили Сеть, побив по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором
14:14
Общество
Шутки кончились: вирусолог рассказал, как Роспотребнадзору продвинуть вакцинацию
14:13
Армия
В Израиле пообещали предотвратить атаки ХАМАС путем ликвидации лидеров движения
14:13
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко объяснила, почему Влад Топалов не будет «рвать» шоу-бизнес
14:11
Происшествия
Информация о «минировании» Шереметьево оказалась недостоверной
14:11
Армия
BI: США ждет полное фиаско в случае нападения на Крым
14:11
Ливия
Более тысячи делегатов из Туниса прибыли в Триполи — что произошло в Ливии 22 мая
14:10
США
В Алабаме отменили 27-летний запрет на занятия йогой в школах
14:09
Наука
Разработанный в России прибор может очищать воздух от коронавируса
14:09
Общество
Власти Индии в пятый раз продлевают карантинные меры из-за коронавируса
14:08
Происшествия
Полиция начала проверку по факту осквернения памятника ВОВ в Новороссийске
14:06
Шоу-бизнес
Певец Александр Рыбак объяснил уникальность номера Манижи на Евровидении
14:04
Общество
Разрушен флигель усадьбы Столярова в Нижнем Новгороде
14:00
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Разрушен флигель усадьбы Столярова в Нижнем Новгороде

Общество
Разрушен флигель усадьбы Столярова в Нижнем Новгороде
pixabay.com  /  Сергей Петров

Нижний Новгород, 23 мая. Часть памятника каменно-деревянного зодчества разрушена в историческом центре города. На этот раз под снос пошел флигель усадьбы Федота Столярова.

Здание постройки 19 века располагалось на улице Решетниковской и некогда служило дополнением архитектурной композиции дома мещанина Федора Столярова. Однако по причине ветхости его пришлось снести.

Ранее на флигеле красовался стрит-арт уличного художника Никиты Homerz «Старый друг лучше новых двух». Молодой человек на руинах собрал фрагменты своего произведения и выставил их на продажу.

«Нижний Новгород — город, в котором соседствуют современные постройки и деревянная архитектура с примерами классицизма, барокко, эклектики и модерна 19 века. Многие древние дома десятилетиями доводились до плачевного состояния, сносились, горели и практически не реставрировались», — написал художник в своем Instagram.

 

За сохранение старинных зданий борются местные градозащитники. По их словам, в ветхие постройки можно вдохнуть жизнь, не посягая на их целостность.

«Флигель — важная составляющая усадьбы. Без него усадьба, как человек без руки или без ноги», — написал в группе «СпасГрад» социальной сети «ВКонтакте» местный активист Сергей Сипатов.

Что примечательно, постройка находилась на территории «Квартала 1833 года». Здесь расположены усадьбы купцов, революционеров и просветителей, чьи имена прочно вошли в историю России. Некоторые объекты будут реконструировать в рамках проекта «Том Сойер Фест».

Ранее ФАН писал о строительстве домов для аграриев и соцработников в Нижегородской области. Это стало возможным благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

россия нижний новгород старинные здания
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Все новости / Общество / Разрушен флигель усадьбы Столярова в Нижнем Новгороде
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