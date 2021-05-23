Разрушен флигель усадьбы Столярова в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 23 мая. Часть памятника каменно-деревянного зодчества разрушена в историческом центре города. На этот раз под снос пошел флигель усадьбы Федота Столярова.

Здание постройки 19 века располагалось на улице Решетниковской и некогда служило дополнением архитектурной композиции дома мещанина Федора Столярова. Однако по причине ветхости его пришлось снести.

Ранее на флигеле красовался стрит-арт уличного художника Никиты Homerz «Старый друг лучше новых двух». Молодой человек на руинах собрал фрагменты своего произведения и выставил их на продажу.

«Нижний Новгород — город, в котором соседствуют современные постройки и деревянная архитектура с примерами классицизма, барокко, эклектики и модерна 19 века. Многие древние дома десятилетиями доводились до плачевного состояния, сносились, горели и практически не реставрировались», — написал художник в своем Instagram.

За сохранение старинных зданий борются местные градозащитники. По их словам, в ветхие постройки можно вдохнуть жизнь, не посягая на их целостность.

«Флигель — важная составляющая усадьбы. Без него усадьба, как человек без руки или без ноги», — написал в группе «СпасГрад» социальной сети «ВКонтакте» местный активист Сергей Сипатов.

Что примечательно, постройка находилась на территории «Квартала 1833 года». Здесь расположены усадьбы купцов, революционеров и просветителей, чьи имена прочно вошли в историю России. Некоторые объекты будут реконструировать в рамках проекта «Том Сойер Фест».

Ранее ФАН писал о строительстве домов для аграриев и соцработников в Нижегородской области. Это стало возможным благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».