Что же все-таки хранил Эмилиан Гебрев на складах во Врбетице? Колонка Голоса Мордора

Между тем, пока вчера подводили итоги всеевропейского парада музыкальных и сексуальных девиаций, пришла интереснейшая новость о «взорванных Петровым и Бошировым» складах во Врбетице.

Ньюсмейкером оказался болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев, который, кстати, тоже «травлен «Новичком» целых два раза, и вполне возможно, что теми же Петровым и Бошировым. В общем, он заявил, что на складах во Врбетице его компания EMCO хранила оружие некондиционное, то есть очень старое и вышедшее из строя. И предназначалось оно точно не для продажи. Ему прямая дорога в утиль. А еще он заявил, что версию о причастности к этим взрывам российских спецслужб сам услышал только в апреле, когда в Чехии начал разгораться данный скандал. В общем, человек как бы совершенно не в теме.

Вот казалось бы, да хватит уже с этим Врбетице, завязывайте. Влипли же по уши, заврались так, что каждая последующая вброшенная информация делает только хуже и добавляет неудобных вопросов, однако нет. Похоже, что история уже начала жить своей собственной жизнью. Как будто бы ей руководит некий искусственный интеллект и человек просто не имеет к нему доступа, не может нажать кнопочку, чтобы выключить, или же остановить этот поток воспаленного сознания какими-то другими методами. Вот кто тянул Гебрева за язык? Сидел бы себе спокойно, толкал и дальше оружие каким-нибудь бородатым борцам за свободу из южных стран, ан нет. И самое удивительное то, что Эмилиан Гебрев, помимо того, что в очередной раз подставил официальную Прагу, подставил и сам себя. Потому что после данной информации к нему тоже возникают вопросы.

В первую очередь: а точно ли там было именно такое оружие? Ведь чешская компания, которая являлась контрагентом фирмы Гебрева, заявляла совершенно другое. А именно что на складах хранилось оружие болгарского бизнесмена, но предназначенное для продажи. То есть вполне себе в рабочем состоянии. И если это так, то зачем Эмилиан Гебрев врет? Неужели из-за того, что какие-то сделки, осуществлявшиеся его компанией, были не совсем законными? Или же оружие, которое хранилось на складах, было не совсем конвенционным? Может, там были те самые пресловутые противопехотные мины, торговлю которыми в ООН считают преступлением? Или же оружие и боеприпасы, которые собирались продать очень нехорошим людям, которых во всем мире считают террористами?

И еще один маленький штришок: в самом начале истории компания Эмилиана Гебрева открестилась от того, что на складах хранился именно ее товар. Что же случилось сейчас, что мы получаем прямо противоположную информацию?

Global Look Press / Dalibor Gluck/CTK

Есть и вариант того, что Гебрев говорит правду. Но тогда очевидны и причины взрывов. Старые боеприпасы, особенно при плохом хранении, имеют особенность иногда взрываться. А судя по всему, условия на складах во Врбетице были не совсем идеальными. И конечно же, никто не списывает еще одну возможную причину взрывов — банальное воровство и последующую недостачу. На эту версию указывает большое количество фактов, в том числе и посещение складов владельцем перед самым взрывом и неожиданный отгул для всех работников. Вот не придумаешь такие совпадения случайно, не бывает так.

Версий очень много, и все они имеют веские основания. И Петров с Бошировым в этой веренице предположений находятся в самом конце с вероятностью, как если подброшенная вверх монетка упадет не на орла или решку, а на ребро. Теоретически ведь такое может быть? Может. Но не бывает.

В общем, кто-то очень сильно заврался. Выходит, что запуск всей этой истории даже при наличии такой большой цели, как подвинуть Россию с энергетического рынка Чехии, очевидно, был огромной ошибкой. Вот просто взяли какую-то старую историю и начали ее раскручивать, совершенно не заботясь о последствиях и о том, что может вылезти очень неприятная информация. Пресловутый формальный подход. Более того, акторы всей этой пьески не удосужились договориться даже между собой, и в итоге получается, что каждым новым заявлением, буквально каждым новым словом попросту подставляют друг друга под новые неудобные вопросы, ответы на которые ситуацию не тушат, а лишь подбрасывают в нее дровишек. Получается типичная цепная реакция, которую невозможно остановить.

И не думайте, что эта история закончена. В лучшем случае она на экваторе, а в худшем — только в начале. Ее последствия могут быть очень тяжелыми, в первую очередь для самой Чехии. При дальнейшем развитии политический кризис неизбежен, а в Чехии есть своя оппозиция, которая мечтает свалить правительство Бабиша, и она обязательно воспользуется этой возможностью. Сейчас ясно только одно: те, кто начал эту историю, уже не в состоянии контролировать ее развитие.