Польша планирует купить партию турецких беспилотников Bayraktar

Варшава, 23 мая. Польские власти намерены приобрести крупную партию турецких беспилотников, которые «зарекомендовали себя в войнах на востоке», заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.

В эфире «Польского радио» чиновник сообщил, что в общей сложности Турция поставит 24 летательных аппарата. Первый комплект Варшава получит в 2022 году.

«В армию поступит оружие, которое до сих пор не было на вооружении польских вооруженных сил, проверенное оружие, эффективное оружие», — сказал Блащак, подчеркнув, что речь идет о беспилотниках Bayraktar.

На данный момент соглашения о поставках нет. Президент Польши Анджей Дуда подпишет контракт во время своего визита в Турцию, который состоится в понедельник, 24 мая. Ожидается, что вместе с БПЛА польские военные получат логистический и учебный пакеты, добавил Блащак.

По словам министра, такая покупка будет «отпугивать агрессора». Здесь чиновник подразумевает Россию, с которой ранее призывал налаживать отношения польский политолог Станислав Белень.