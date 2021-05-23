Зарема Салихова объяснила свой выход из состава совета директоров «Спартака»

Москва, 23 мая. Зарема Салихова, являющаяся супругой владельца «Спартака» Леонида Федуна, объяснила свое решение выйти из состава совета директоров футбольного клуба.

Салихова, комментируя причину своего выхода из совета директоров столичного клуба, заявила, что на такой шаг ее сподвигло отсутствие ответов на конкретные вопросы. Супруга Федуна напомнила, что является аудитором по образованию, и привыкла задавать четко сформулированные вопросы, в свою очередь предусматривающие конкретные ответы.

«Когда не получаю ответы или ответы неубедительны, то вопросов становится еще больше», — объяснила Салихова изданию «Спорт-Экспресс».

Новость о включении супруги владельца «Спартака» Заремы Салиховой в состав совета директоров ФК «Спартак» появилась 3 мая. Как сообщалось, соответствующее решение было принято по итогам общего собрания акционеров клуба.