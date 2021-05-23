Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 мая 14:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:23
Политика
Песков рассказал, когда появится информация о дате встречи Путина с Байденом
14:21
Политика
Песков указал на обозначенную Путиным константу мировоззрения страны
14:18
Политика
Песков назвал условие, при котором Москва готова обсуждать Крым с Киевом
14:18
ФАН-ТВ
Жители Конго спасаются от извержения вулкана. События дня
14:14
Общество
Двое бойцов-карликов покорили Сеть, побив по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором
14:14
Общество
Шутки кончились: вирусолог рассказал, как Роспотребнадзору продвинуть вакцинацию
14:13
Армия
В Израиле пообещали предотвратить атаки ХАМАС путем ликвидации лидеров движения
14:13
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко объяснила, почему Влад Топалов не будет «рвать» шоу-бизнес
14:11
Происшествия
Информация о «минировании» Шереметьево оказалась недостоверной
14:11
Армия
BI: США ждет полное фиаско в случае нападения на Крым
14:11
Ливия
Более тысячи делегатов из Туниса прибыли в Триполи — что произошло в Ливии 22 мая
14:10
США
В Алабаме отменили 27-летний запрет на занятия йогой в школах
14:09
Наука
Разработанный в России прибор может очищать воздух от коронавируса
14:09
Общество
Власти Индии в пятый раз продлевают карантинные меры из-за коронавируса
14:08
Происшествия
Полиция начала проверку по факту осквернения памятника ВОВ в Новороссийске
14:06
Шоу-бизнес
Певец Александр Рыбак объяснил уникальность номера Манижи на Евровидении
14:04
Общество
Разрушен флигель усадьбы Столярова в Нижнем Новгороде
14:00
Илон Маск как символ задумавшейся Америки. Колонка Сергея Малинковича
13:58
Происшествия
Власти Тувы ввели режим ЧС из-за потопов в двух районах
13:57
Экономика
Российским автолюбителям озвучили стоимость Mercedes C-Class
Все новости
23 мая 14:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:23
Политика
Песков рассказал, когда появится информация о дате встречи Путина с Байденом
14:21
Политика
Песков указал на обозначенную Путиным константу мировоззрения страны
14:18
Политика
Песков назвал условие, при котором Москва готова обсуждать Крым с Киевом
14:18
ФАН-ТВ
Жители Конго спасаются от извержения вулкана. События дня
14:14
Общество
Двое бойцов-карликов покорили Сеть, побив по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором
14:14
Общество
Шутки кончились: вирусолог рассказал, как Роспотребнадзору продвинуть вакцинацию
14:13
Армия
В Израиле пообещали предотвратить атаки ХАМАС путем ликвидации лидеров движения
14:13
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко объяснила, почему Влад Топалов не будет «рвать» шоу-бизнес
14:11
Происшествия
Информация о «минировании» Шереметьево оказалась недостоверной
14:11
Армия
BI: США ждет полное фиаско в случае нападения на Крым
14:11
Ливия
Более тысячи делегатов из Туниса прибыли в Триполи — что произошло в Ливии 22 мая
14:10
США
В Алабаме отменили 27-летний запрет на занятия йогой в школах
14:09
Наука
Разработанный в России прибор может очищать воздух от коронавируса
14:09
Общество
Власти Индии в пятый раз продлевают карантинные меры из-за коронавируса
14:08
Происшествия
Полиция начала проверку по факту осквернения памятника ВОВ в Новороссийске
14:06
Шоу-бизнес
Певец Александр Рыбак объяснил уникальность номера Манижи на Евровидении
14:04
Общество
Разрушен флигель усадьбы Столярова в Нижнем Новгороде
14:00
Илон Маск как символ задумавшейся Америки. Колонка Сергея Малинковича
13:58
Происшествия
Власти Тувы ввели режим ЧС из-за потопов в двух районах
13:57
Экономика
Российским автолюбителям озвучили стоимость Mercedes C-Class
Все новости

Жители Конго спасаются от извержения вулкана. События дня

ФАН-ТВ
Жители Конго спасаются от извержения вулкана. События дня
pixabay.com  /  skeeze

 

В Конго началась эвакуация из-за извержения вулкана

Более пяти тысяч жителей двухмиллионного города Гома на востоке Демократической Республики Конго в панике бежали из своих домов в соседнюю Руанду. Причиной стало мощное извержения Ньирагонго, одного из самых активных вулканов в мире. Власти ввели в действие план эвакуации жителей районов, которым угрожают потоки лавы. Стихия уже нанесла колоссальный ущерб пригородам Гомы. Основной огненный поток движется к аэропорту на северо-восточной окраине города. Официальные данные о жертвах пока не поступали. Последний раз Ньирагонго буйствовал в 2002 году. Тогда погибли 250 человек и еще 120 тысяч остались без крова после того, как лава накрыла Гому.

В Греции бушуют сильнейший за последние десятилетия пожары

Жители Конго спасаются от извержения вулкана. События дня
ФБА «Экономика сегодня»  / Елена Васильева

В Греции четвертые сутки пытаются обуздать лесные пожары. Первое возгорание произошло 19 мая в оливковой роще неподалеку от города Лутраки. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось и уничтожило более 55 квадратных километров соснового леса, виноградников и оливковых садов. Дым дошел до Афин. Почти 20 поселков пришлось срочно эвакуировать. В борьбе с огнем задействованы почти 300 пожарных и 16 самолетов. Греческие спасатели говорят о крупнейшем пожаре за последние десятилетия, который, к тому же вспыхнул досрочно, не дожидаясь жаркого лета. В Греции уже окрестили эту природную аномалию «экологической катастрофой».

Cобянин назвал успешной борьбу с COVID-19 в Москве

Жители Конго спасаются от извержения вулкана. События дня
mos.ru  / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва достойно приняла удар пандемии коронавируса и справилась с инфекцией лучше некоторых столиц мира. Такое заявление мэр Сергей Собянин сделал в телеинтервью каналу «Россия-1». Градоначальник отметил, что при этом городские власти вводили меньше ограничений и локдаунов, чем ряд иностранных городов-миллионников. Собянин поблагодарил за хороший результат в антиковидной борьбе жителей Москвы, столичных врачей и социальную службу. Слаженная работа городской системы сохранила нормальную жизнь в первопрестольной и поддержала функционирование всех отраслей.

Чернышенко оценил потенциал экотуризма в России

Жители Конго спасаются от извержения вулкана. События дня
Global Look Press  / Serguei Fomine

Россия может претендовать на мировое лидерство в области экологического туризма. Об этом в ходе совещания, посвященного развитию туристического потенциала Камчатского края, заявил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«В России — самая большая в мире площадь особо охраняемых природных территорий, и, конечно, она имеет огромный потенциал для развития экотуризма с тем, чтобы стать страной-лидером в этом направлении», — сказал вице-премьер РФ.
Вице-премьер отметил, что в России порядка 12 тысяч территорий обладают особым статусом — они занимают почти 12% площади страны. И главное — найти правильный баланс между сохранением их уникальной природы и организацией доступного туризма. Дмитрий Чернышенко находится на Камчатке с рабочим визитом по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Члены правительственной делегации уже посетили Долину гейзеров, вулканы Узон и Карымский. 
россия пожар москва греция собянин африка вулкан камчатка туризм конго извержение руанда коронавирус чернышенко covid-19
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 175980 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 67254 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Армия 53112 21 мая 2021
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
Экономика 45083 21 мая 2021
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 36012 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Все новости / ФАН-ТВ / Жители Конго спасаются от извержения вулкана. События дня
Рейтинг@Mail.ru