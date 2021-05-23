Жители Конго спасаются от извержения вулкана. События дня

Более пяти тысяч жителей двухмиллионного города Гома на востоке Демократической Республики Конго в панике бежали из своих домов в соседнюю Руанду. Причиной стало мощное извержения Ньирагонго, одного из самых активных вулканов в мире. Власти ввели в действие план эвакуации жителей районов, которым угрожают потоки лавы. Стихия уже нанесла колоссальный ущерб пригородам Гомы. Основной огненный поток движется к аэропорту на северо-восточной окраине города. Официальные данные о жертвах пока не поступали. Последний раз Ньирагонго буйствовал в 2002 году. Тогда погибли 250 человек и еще 120 тысяч остались без крова после того, как лава накрыла Гому.

В Греции четвертые сутки пытаются обуздать лесные пожары. Первое возгорание произошло 19 мая в оливковой роще неподалеку от города Лутраки. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось и уничтожило более 55 квадратных километров соснового леса, виноградников и оливковых садов. Дым дошел до Афин. Почти 20 поселков пришлось срочно эвакуировать. В борьбе с огнем задействованы почти 300 пожарных и 16 самолетов. Греческие спасатели говорят о крупнейшем пожаре за последние десятилетия, который, к тому же вспыхнул досрочно, не дожидаясь жаркого лета. В Греции уже окрестили эту природную аномалию «экологической катастрофой».

Москва достойно приняла удар пандемии коронавируса и справилась с инфекцией лучше некоторых столиц мира. Такое заявление мэр Сергей Собянин сделал в телеинтервью каналу «Россия-1». Градоначальник отметил, что при этом городские власти вводили меньше ограничений и локдаунов, чем ряд иностранных городов-миллионников. Собянин поблагодарил за хороший результат в антиковидной борьбе жителей Москвы, столичных врачей и социальную службу. Слаженная работа городской системы сохранила нормальную жизнь в первопрестольной и поддержала функционирование всех отраслей.

Чернышенко оценил потенциал экотуризма в России

Global Look Press / Serguei Fomine

Россия может претендовать на мировое лидерство в области экологического туризма. Об этом в ходе совещания, посвященного развитию туристического потенциала Камчатского края, заявил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«В России — самая большая в мире площадь особо охраняемых природных территорий, и, конечно, она имеет огромный потенциал для развития экотуризма с тем, чтобы стать страной-лидером в этом направлении», — сказал вице-премьер РФ.

Вице-премьер отметил, что в России порядка 12 тысяч территорий обладают особым статусом — они занимают почти 12% площади страны. И главное — найти правильный баланс между сохранением их уникальной природы и организацией доступного туризма. Дмитрий Чернышенко находится на Камчатке с рабочим визитом по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Члены правительственной делегации уже посетили Долину гейзеров, вулканы Узон и Карымский.