Новые «административки» Галяминой могут повлиять на замену условного срока реальным

Великий Новгород, 23 мая. Два административных протокола завели на бывшего мундепа Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину, передает источник Федерального агентства новостей.

Сотрудники полиции задержали экс-чиновницу в Великом Новгороде на съезде независимых депутатов. По данным правоохранителей, организаторы мероприятия «Земский съезд» нарушили санитарно-эпидемиологические нормы.

Первый административный протокол возбудили по статье о нарушении коронавирусных ограничений, второй — за неповиновение полицейским при задержании. Все это может повлиять на замену условного срока реальным, поскольку это далеко не первая «административка» после приговора.

Бывший московский муниципальный депутат Юлия Галямина получила два года условно по делу о повторном нарушении порядка проведения митинга. Обвинение чиновнице было предъявлено после того, как она опубликовала призывы выйти на незаконную акцию.

После судебного решения Совет муниципальных депутатов Тимирязевского района досрочно лишил ее мандата, сообщал ФАН. Галямина пыталась обжаловать постановление, но заявление не приняли к производству.