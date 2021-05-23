Гузеевой — 62: королева скандалов отмечает день рождения

Актриса, телеведущая Лариса Гузеева сегодня, 23 мая, отмечает свой день рождения — ей исполнилось 62 года. Как известно, знаменитость за словом в карман не полезет и периодически врывается в новостную повестку СМИ своими громкими скандалами на шоу «Давай поженимся!». ФАН вспоминает громкие истории с участием актрисы.

«Дорогой» адвокат

Изначально программа «Давай поженимся» планировалась как романтическое шоу, но с течением времени, как считает доля зрителей, передача свой посыл утеряла. Так посчитал и один из героев октябрьского эфира 2020 года — адвокат Максим. Молодой человек с первых минут нахождения в студии сыпал обвинениями в сторону ведущих, указывая на их хамство участникам проекта. Разгорелся настоящий скандал.

Не вытерпев оскорблений, Лариса Гузеева востребовала предоставить доказательства. Но обвинитель указал на ценность своих услуг, сказав, что у артистки не хватит финансов, чтобы оплатить такие услуги. Несмотря на накал страстей, программу все-таки удалось завершить.

Знаменитый мем

Prt Scr youtube.com / Давай поженимся!

Сложно найти тех, кто бы не слышал или не видел знаменитый комментарий Ларисы Гузеевой. Изображение настолько узнаваемо, что даже без озвучки можно вспомнить слова актрисы. Из-за взрывного характера главную сваху страны порой обвиняют в дерзости и хамстве. Однако история со знаменитым мемом совсем иная. В эфире одного из выпусков программы «Давай поженимся!» ведущая даже решила объяснить истинную причину возникновения чувств, которые побудили Гузееву к сквернословию.

Так, звезда советского кино не смогла сдержать эмоций на историю главного героя, которого отчим в шесть лет сдал в детский дом. Именно нерадивому родителю и были адресовано столь емкое замечание.

Ментальность бытовой проститутки

Запросы героинь, ищущих себе потенциальных мужей на программе «Давай поженимся!», порой доходят до абсурда, на что ведущая Лариса Гузеева не может не реагировать. Так, на одном из эфиров ведущая обозвала героиню проституткой. 22-летняя девушка надеялась найти мужчину, который будет ее полностью обеспечивать и не досаждать работой по дому, что оскорбило Гузееву. Она отметила, что ей «жалко мальчиков, которые «клюют на тупых девок».

«Это ментальность бытовой проститутки. Девочке из деревни кажется, если она объявит, что не будет готовить и убираться, то мужчина ей сразу даст домработницу, кухарку. Это же от скудоумия все».

youtube.com / Prt Scr

Проклятье невесты

Герои программы «Давай поженимся!» не всегда могут похвастаться адекватностью. Но что поделать, каждый мечтает о счастье. Так, одна из героинь оказалась психоаналитиком, она пришла на шоу, как оказалось, не для того, чтобы наладить личную жизнь, а, чтобы провести некий «исцеляющий» ритуал. По ее мнению, свахи дают неправильную установку участницам шоу, а ей приходится потом это исправлять. Героиня даже хотела подать в суд на программу.

Конечно, эмоциональная Гузеева не стала терпеть оскорбления и произвол на своем шоу. Актриса сначала ограничилась замечанием героине, что только провоцировало очередной поток оскорблений. Тогда у ведущей сдали нервы, она заявила, что героиня — злая и никому не нужная баба. А затем покинула съемочную площадку.

Публичные извинения

Ноябрьский выпуск шоу «Давай поженимся!» увенчался очередным скандалом. Героиня поделилась со свахами своей историей, сказав, что ей не везет с мужчинами. Однако вместо поиска избранника для женщины ведущие принялись высмеивать и порицать ее. А Лариса Гузеева и вовсе назвала героиню меркантильной бездушной дрянью, а ее родителей окрестила алкоголиками.

После слов Гузеевой девушка подверглась жесткой травле в Сети. Она даже подумывала подать в суд на ведущих за оскорбления и требовала публичных извинений. На своей странице в Instagram она даже предложила ввести закон, на основании которого обидчикам за оскорбления давали бы реальные сроки.

Материнское сердце

Prt Scr youtube.com / Давай поженимся!

Июльский выпуск программы «Давай поженимся!» запомнился многим скандалом Гузеевой с матерью участницы. Тогда ведущая назвала героиню пустой и злой, что, естественно, задело «за живое» ее маму. Женщина как могла отстаивала честь дочери, в ответ же от актрисы ей пришлось услышать нелестные комментарии о своей жизни: «глупая, несостоявшаяся, прожгла свою жизнь, неудачница».

Причиной скандала стало то, что мать героини не согласилась с мнением свах о предлагаемом избраннике. Атмосфера в студии накалилась до предела, Гузеева попросила охрану вывести женщину, защищавшую дочь от нападок ведущей.

Многие зрители отмечают пылкий нрав актрисы, быть может, порой она и слегка перегибает палку в общении с гостями, однако, судя по рейтингам программы, зрителю это нравится, иначе как объяснить столь продолжительное нахождение шоу на Первом канале. Видимо, Гузеева все делает правильно.

Ранее заслуженную артистку РФ Ларису Гузееву в честь ее дня рождения поздравил режиссер Виталий Павлов. Он поделился воспоминаниями о совместной работе с артисткой в фильме «Семейный ужин».