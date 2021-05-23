«На минуточку» с Александром Малькевичем. Уроки «Зимней вишни»

В новом выпуске рубрики «На минуточку» Александр Малькевич ведет репортаж из Кемерово, где три года назад произошла трагедия «Зимней вишни». Какие уроки следует извлечь, чтобы не допустить подобного в будущем?

Страшный пожар в кемеровском торговом центре произошел 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, среди которых 37 детей. В память о жертвах, на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыт сквер Ангелов.

Александр Малькевич рассуждает о том, как навести в стране порядок, чтобы больше не допускать подобных происшествий.