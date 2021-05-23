В Госдуме сравнили ультиматумы Киева по поставкам воды в Крым с «писком комара»

Симферополь, 23 мая. Властям Украины стоит прекратить шантаж относительно возобновления поставок воды на Крымский полуостров, заявил депутат Госдумы РФ от региона Михаил Шеремет.

Российская Федерация успешно решает вопрос устойчивого и надежного водоснабжения полуострова, пока Украина продолжает упражняться в своих высказываниях, которые пропитаны ненавистью к жителям Крыма.

«Шантаж и ультиматумы Киева все больше напоминают писк комара или лай Моськи<...>Хочется посоветовать киевским горе-политикам оставить свои бестолковые затеи по шантажу российского Крыма и заняться решением проблем своего государства», — подчеркнул Шеремет.

Ранее главу рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредставительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова возмутили условия украинской стороны по водной блокаде.