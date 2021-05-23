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23 мая 15:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:53
Шоу-бизнес
Страдавший от наркозависимости племянник Аллы Пугачевой крестил дочь
15:52
Армия
В NI рассказали о намерениях США создать самый совершенный бомбардировщик в мире
15:47
Экономика
«Газпром нефть» сделает упор на нефтехимию
15:47
Общество
Раскол в партии «Зеленых»: есть ли у политсилы шанс выжить и избраться в Госдуму
15:45
Общество
Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой
15:44
Происшествия
Администрация района под Томском бездействовала после жалоб жителей на бродячих собак
15:43
Экономика
Кроссовер Terrain 2022 от GMC растет в цене
15:43
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как молодо выглядеть в 50 лет
15:42
Политика
Зеленский назвал достойным выступление группы Go-A в финале Евровидения
15:41
Общество
Богатая история, но бедные люди: как живут устюжане
15:41
Экономика
Авторынок пополнится новыми версиями кроссоверов Q7 и Q8 от Audi
15:41
Общество
Московский врач рассказал, как долго у пациентов могут оставаться проявления COVID-19
15:39
Происшествия
Спасатели нашли на месте крушения фуникулера в Италии тела девяти человек
15:39
Политика
Бывший украинский министр считает, что Киев «начинает терять» Донбасс
15:38
Новости Сирии
Президентские выборы в Сирии пройдут на фоне дополнительных антикоронавирусных мер
15:36
Шоу-бизнес
Лазарев назвал сильную и слабую стороны выступления Манижи на Евровидении
15:33
Общество
Член ОП РФ рассказал о финансировании «Земского съезда» фондом NED
15:32
Армия
Россия и Сербия вышли на новый уровень взаимодействия в военной сфере
15:32
Общество
Сроки реконструкции детской инфекционной больницы в Самаре будут ускорены
15:31
Происшествия
ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с автобусом под Ростовом
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Ростовский велопарад установил новые рекорды

Общество
Ростовский велопарад установил новые рекорды
сайт администрации города Ростова-на-Дону  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 23 мая. Ростовский традиционный велопробег прошел по 20-километровому маршруту. Как отметили в городской администрации, за всю историю проведения этого мероприятия такого большого количества участников оно еще не собирало.

Сбор состоялся утром 23 мая на Театральной площади донской столицы. Именно сюда стянулись 7000 любителей велоспорта, которые проехали по маршруту: Театральная площадь (старт) — Большая Садовая — мост на Сиверса — Левобережная — Ворошиловский мост — Ворошиловский проспект — Большая Садовая — Театральная площадь (финиш).

В связи с проведением велопробега, который, как пояснили организаторы, не является спортивной гонкой, движение по центральным улицам города было перекрыто.

Главным девизом мероприятия было не выиграть, а показать, что велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой не только в городе, но и в области. А также донести до горожан, что езда на велосипеде хороший способ поддержания физической формы и инструмент для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе.

Напомним, что впервые велопарад на Дону был организован городским Управлением по физической культуре и спорту в 2017 году в рамках Единого Всероссийского велопарада, проводимого более чем в 100 городах России. Его маршрут прошел по знаковым местам донской столицы.

Ранее ФАН рассказывал, как пройдет велопарад в Калининграде. Калининградцев попросили прийти на велопарад в масках, а на старте соблюдать социальную дистанцию.

ростов-на-дону спорт велопарад
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