Ростовский велопарад установил новые рекорды

Ростов-на-Дону, 23 мая. Ростовский традиционный велопробег прошел по 20-километровому маршруту. Как отметили в городской администрации, за всю историю проведения этого мероприятия такого большого количества участников оно еще не собирало.

Сбор состоялся утром 23 мая на Театральной площади донской столицы. Именно сюда стянулись 7000 любителей велоспорта, которые проехали по маршруту: Театральная площадь (старт) — Большая Садовая — мост на Сиверса — Левобережная — Ворошиловский мост — Ворошиловский проспект — Большая Садовая — Театральная площадь (финиш).

В связи с проведением велопробега, который, как пояснили организаторы, не является спортивной гонкой, движение по центральным улицам города было перекрыто.

Главным девизом мероприятия было не выиграть, а показать, что велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой не только в городе, но и в области. А также донести до горожан, что езда на велосипеде хороший способ поддержания физической формы и инструмент для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе.

Напомним, что впервые велопарад на Дону был организован городским Управлением по физической культуре и спорту в 2017 году в рамках Единого Всероссийского велопарада, проводимого более чем в 100 городах России. Его маршрут прошел по знаковым местам донской столицы.

Ранее ФАН рассказывал, как пройдет велопарад в Калининграде. Калининградцев попросили прийти на велопарад в масках, а на старте соблюдать социальную дистанцию.