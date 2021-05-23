Компания Audi презентовала навигационную систему по подписке

Москва, 23 мая. Немецкая Audi ввела на американском рынке подписку на использование навигационной системы для тех клиентов, кому эта функция нужна только время от времени.

Теперь автомобили Audi Q5, A4 и A5 этого года, а также электрокар e-Tron будут доступны с функцией по требованию: она предлагает такие опции, как навигация, более быстрый Wi-Fi и прочее.

Цель Function on Demand заключается в оправдании ожиданий клиентов, которые на момент покупки не хотели иметь в автомобиле определенные опции, но позже оценили их пользу. Так, за 85 долларов автовладельцы получат доступ к целому ряду функций, включая спутниковые карты, распознавание голоса и рукописный ввод адреса на тачпаде.

Российские владельцы машин, которые подпадают под отзывную программу, будут получать соответствующее уведомление на портале «Госуслуги». Проект нововведения включен в программу цифровой трансформации Росстандарта.