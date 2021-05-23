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23 мая 12:57
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12:57
Знакомый семьи Джигарханяна объяснил плачевное состояние его могилы
12:56
Политика
Глава Пентагона заявил об угрозах терроризма и применения кибероружия в США
12:53
Экономика
Расходы россиян на спорт превысили траты на кинотеатры
12:50
США
Байден встретится с семьей Джорджа Флойда в годовщину смерти
12:46
Экономика
Компания Audi презентовала навигационную систему по подписке
12:43
Происшествия
Полицейские проверяют информацию о «минировании» Шереметьево
12:42
Общество
Дикорастущие деревья зацвели в разных районах Москвы
12:39
Политика
Политолог Журавлев назвал главное условие для улучшения отношений России и Польши
12:36
Экономика
Первую машину по беспошлинной схеме свободного порта поставили в Хайнань
12:33
Экономика
Поставщики ожидают подорожание чая в России на 12%
12:30
Политика
Украинец из Днепра не верит, что Киев будет выполнять Минские соглашения
12:27
Экономика
Литовским потребителям могут снизить стоимость услуг по транспортировке газа
12:27
Политика
Украинский депутат оказался «не в восторге» от наказания за вечеринку в карантин
12:26
Общество
Источник объяснил, почему могилу актера Джигарханяна «сравняли с землей»
12:25
Происшествия
Посетителей ТЦ на юге Москвы эвакуировали из-за задымления в детской комнате
12:25
Армия
В Армении заявили об отводе части войск Азербайджана с территории страны
12:24
Общество
Чтение стихотворений активирует работу мозга
12:23
Армия
Военный эксперт Подберезкин назвал причину экономного военного бюджета РФ
12:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри впал в немилость Елизаветы II
12:21
Политика
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Все новости

Компания Audi презентовала навигационную систему по подписке

Экономика
Компания Audi презентовала навигационную систему по подписке
audi.com  /  AUDI AG

Москва, 23 мая. Немецкая Audi ввела на американском рынке подписку на использование навигационной системы для тех клиентов, кому эта функция нужна только время от времени.

Теперь автомобили Audi Q5, A4 и A5 этого года, а также электрокар e-Tron будут доступны с функцией по требованию: она предлагает такие опции, как навигация, более быстрый Wi-Fi и прочее.

Цель Function on Demand заключается в оправдании ожиданий клиентов, которые на момент покупки не хотели иметь в автомобиле определенные опции, но позже оценили их пользу. Так, за 85 долларов автовладельцы получат доступ к целому ряду функций, включая спутниковые карты, распознавание голоса и рукописный ввод адреса на тачпаде.

Российские владельцы машин, которые подпадают под отзывную программу, будут получать соответствующее уведомление на портале «Госуслуги». Проект нововведения включен в программу цифровой трансформации Росстандарта.

автомобили audi навигация
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