Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 мая 14:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:21
Политика
Песков указал на обозначенную Путиным константу мировоззрения страны
14:18
Политика
Песков назвал условие, при котором Москва готова обсуждать Крым с Киевом
14:18
ФАН-ТВ
Жители Конго спасаются от извержения вулкана. События дня
14:14
Общество
Двое бойцов-карликов покорили Сеть, побив по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором
14:14
Общество
Шутки кончились: вирусолог рассказал, как Роспотребнадзору продвинуть вакцинацию
14:13
Армия
В Израиле пообещали предотвратить атаки ХАМАС путем ликвидации лидеров движения
14:13
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко объяснила, почему Влад Топалов не будет «рвать» шоу-бизнес
14:11
Происшествия
Информация о «минировании» Шереметьево оказалась недостоверной
14:11
Армия
BI: США ждет полное фиаско в случае нападения на Крым
14:11
Ливия
Более тысячи делегатов из Туниса прибыли в Триполи — что произошло в Ливии 22 мая
14:10
США
В Алабаме отменили 27-летний запрет на занятия йогой в школах
14:09
Наука
Разработанный в России прибор может очищать воздух от коронавируса
14:09
Общество
Власти Индии в пятый раз продлевают карантинные меры из-за коронавируса
14:08
Происшествия
Полиция начала проверку по факту осквернения памятника ВОВ в Новороссийске
14:06
Шоу-бизнес
Певец Александр Рыбак объяснил уникальность номера Манижи на Евровидении
14:04
Общество
Разрушен флигель усадьбы Столярова в Нижнем Новгороде
14:00
Илон Маск как символ задумавшейся Америки. Колонка Сергея Малинковича
13:58
Происшествия
Власти Тувы ввели режим ЧС из-за потопов в двух районах
13:57
Экономика
Российским автолюбителям озвучили стоимость Mercedes C-Class
13:56
Технологии
Владельцы iPhone могут лишиться мессенджера WhatsApp
Все новости
23 мая 14:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:21
Политика
Песков указал на обозначенную Путиным константу мировоззрения страны
14:18
Политика
Песков назвал условие, при котором Москва готова обсуждать Крым с Киевом
14:18
ФАН-ТВ
Жители Конго спасаются от извержения вулкана. События дня
14:14
Общество
Двое бойцов-карликов покорили Сеть, побив по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором
14:14
Общество
Шутки кончились: вирусолог рассказал, как Роспотребнадзору продвинуть вакцинацию
14:13
Армия
В Израиле пообещали предотвратить атаки ХАМАС путем ликвидации лидеров движения
14:13
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко объяснила, почему Влад Топалов не будет «рвать» шоу-бизнес
14:11
Происшествия
Информация о «минировании» Шереметьево оказалась недостоверной
14:11
Армия
BI: США ждет полное фиаско в случае нападения на Крым
14:11
Ливия
Более тысячи делегатов из Туниса прибыли в Триполи — что произошло в Ливии 22 мая
14:10
США
В Алабаме отменили 27-летний запрет на занятия йогой в школах
14:09
Наука
Разработанный в России прибор может очищать воздух от коронавируса
14:09
Общество
Власти Индии в пятый раз продлевают карантинные меры из-за коронавируса
14:08
Происшествия
Полиция начала проверку по факту осквернения памятника ВОВ в Новороссийске
14:06
Шоу-бизнес
Певец Александр Рыбак объяснил уникальность номера Манижи на Евровидении
14:04
Общество
Разрушен флигель усадьбы Столярова в Нижнем Новгороде
14:00
Илон Маск как символ задумавшейся Америки. Колонка Сергея Малинковича
13:58
Происшествия
Власти Тувы ввели режим ЧС из-за потопов в двух районах
13:57
Экономика
Российским автолюбителям озвучили стоимость Mercedes C-Class
13:56
Технологии
Владельцы iPhone могут лишиться мессенджера WhatsApp
Все новости

Шутки кончились: вирусолог рассказал, как Роспотребнадзору продвинуть вакцинацию

Общество
Шутки кончились: вирусолог рассказал, как Роспотребнадзору продвинуть вакцинацию
Global Look Press  /  Frank Hoermann/SVEN SIMON

Санкт-Петербург, 23 мая. Близится пора летних отпусков, и многие россияне наверняка отправятся отдыхать за границу, ведь количество доступных нам стран постепенно растет. Рекомендации Роспотребнадзора напоминают, что первым делом при планировании необходимо изучить эпидемиологическую обстановку в местах будущего путешествия и узнать, какие требования государство предъявляет для гостей.

Какие еще меры безопасности следует предпринять соотечественникам, ждущим поездки за рубеж, корреспондент ФАН узнал у российского вирусолога, доктора биологических наук Алексея Аграновского.

Главный совет, который дает ученый — обязательно вакцинироваться от COVID-19 перед поездкой. В этом вопросе он, конечно, солидарен с федеральной службой, которая не устает напоминать нам о важности прививки. Безопасная отечественная вакцина определенно станет гарантом личного спокойствия и для тех, кто покупает билеты за границу, и для желающих отправиться в путешествие по родной России, что, к тому же, куда надежнее.

«Путешествие по стране более безопасно, в том числе и потому, что нет риска привезти из-за границы какой-то новый вариант SARS CoV-2. Но любые путешествия — это всегда контакты, а значит, риск передачи или заражения. Повторюсь, что надо прививаться. Сейчас есть эффективные вакцины», — поделился мнением Аграновский.

Шутки кончились: вирусолог рассказал, как продвинуть кампанию по вакцинации
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Одобряя работу ведомства, ученый подчеркивает, как важно сейчас Роспотребнадзору продолжать активную информационную кампанию по вакцинации. 

«Надо действовать более активно и изобретательно для продвижения вакцинации. Это могли бы быть клипы и обращения известных людей к определенным группам, которые им доверяют. Можно применять и другие меры — я не специалист по PR, но такие профессионалы есть. Также следует вакцинировать всех врачей, соцработников, учителей — тех, кто общается с людьми по роду службы», — предлагает вирусолог.

По словам Аграновского, нынешняя стабильность не гарантирует ухудшения ситуации в будущем, если страна не выработает долгожданный коллективный иммунитет. А значит, необходимо и дальше стараться повлиять на позицию тех, кто упорно не спешит вакцинироваться. 

«Стали ли граждане более сознательными? Смотря кто. Те, кто привились — да. Остальных надо убедить. Шутки кончились, а пандемия еще далека от завершения», — резюмировал Алексей Аграновский.

К тому же, как ранее заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова, с началом лета темпы распространения COVID-19 в стране могут усилиться. Поэтому поставить прививку лучше до начала отпускного сезона.

роспотребнадзор аграновский вакцинация covid-19
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 175980 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 67254 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Армия 53112 21 мая 2021
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
Экономика 45083 21 мая 2021
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 36012 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Все новости / Общество / Шутки кончились: вирусолог рассказал, как Роспотребнадзору продвинуть вакцинацию
Рейтинг@Mail.ru