Шутки кончились: вирусолог рассказал, как Роспотребнадзору продвинуть вакцинацию

Санкт-Петербург, 23 мая. Близится пора летних отпусков, и многие россияне наверняка отправятся отдыхать за границу, ведь количество доступных нам стран постепенно растет. Рекомендации Роспотребнадзора напоминают, что первым делом при планировании необходимо изучить эпидемиологическую обстановку в местах будущего путешествия и узнать, какие требования государство предъявляет для гостей.

Какие еще меры безопасности следует предпринять соотечественникам, ждущим поездки за рубеж, корреспондент ФАН узнал у российского вирусолога, доктора биологических наук Алексея Аграновского.

Главный совет, который дает ученый — обязательно вакцинироваться от COVID-19 перед поездкой. В этом вопросе он, конечно, солидарен с федеральной службой, которая не устает напоминать нам о важности прививки. Безопасная отечественная вакцина определенно станет гарантом личного спокойствия и для тех, кто покупает билеты за границу, и для желающих отправиться в путешествие по родной России, что, к тому же, куда надежнее.

«Путешествие по стране более безопасно, в том числе и потому, что нет риска привезти из-за границы какой-то новый вариант SARS CoV-2. Но любые путешествия — это всегда контакты, а значит, риск передачи или заражения. Повторюсь, что надо прививаться. Сейчас есть эффективные вакцины», — поделился мнением Аграновский.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Одобряя работу ведомства, ученый подчеркивает, как важно сейчас Роспотребнадзору продолжать активную информационную кампанию по вакцинации.

«Надо действовать более активно и изобретательно для продвижения вакцинации. Это могли бы быть клипы и обращения известных людей к определенным группам, которые им доверяют. Можно применять и другие меры — я не специалист по PR, но такие профессионалы есть. Также следует вакцинировать всех врачей, соцработников, учителей — тех, кто общается с людьми по роду службы», — предлагает вирусолог.

По словам Аграновского, нынешняя стабильность не гарантирует ухудшения ситуации в будущем, если страна не выработает долгожданный коллективный иммунитет. А значит, необходимо и дальше стараться повлиять на позицию тех, кто упорно не спешит вакцинироваться.

«Стали ли граждане более сознательными? Смотря кто. Те, кто привились — да. Остальных надо убедить. Шутки кончились, а пандемия еще далека от завершения», — резюмировал Алексей Аграновский.

К тому же, как ранее заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова, с началом лета темпы распространения COVID-19 в стране могут усилиться. Поэтому поставить прививку лучше до начала отпускного сезона.