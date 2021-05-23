Первую машину по беспошлинной схеме свободного порта поставили в Хайнань

Хайкоу, Китай, 23 мая. Провинция Хайнань на юге Китая впервые импортировала транспортное средство в рамках новой беспошлинной схемы порта свободной торговли.

Хайнаньская таможня зарегистрировала импортную поставку автомобиля стоимостью 227 тысяч юаней (около 35 тысяч долларов). В результате поставщикам удалось сэкономить 84 тысячи юаней (примерно 13 тысяч долларов). Согласно данным пограничной службы, средство принадлежит лизинговой компании «Хайци». Машину транспортировали с целью коммерческой эксплуатации, передает ТАСС.

«Это важное событие. Оно означает, что на острове на практике начал действовать механизм беспошлинного ввоза», — добавили в таможне провинции.

По словам гендиректора организации «Хайци» Линь Фанъин, соответствующий механизм поспособствует укреплению имиджа Хайнаньского порта свободной торговли. Южнокитайская провинция в режиме «одного окна» начала осуществлять процедуры беспошлинного ввоза наземных и водных средств передвижения с 12 января.

СМИ ранее сообщили, что продажи подержанных машин на российском рынке за последний месяц выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.