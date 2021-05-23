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Знакомый семьи Джигарханяна объяснил плачевное состояние его могилы
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Глава Пентагона заявил об угрозах терроризма и применения кибероружия в США
12:53
Экономика
Расходы россиян на спорт превысили траты на кинотеатры
12:50
США
Байден встретится с семьей Джорджа Флойда в годовщину смерти
12:46
Экономика
Компания Audi презентовала навигационную систему по подписке
12:43
Происшествия
Полицейские проверяют информацию о «минировании» Шереметьево
12:42
Общество
Дикорастущие деревья зацвели в разных районах Москвы
12:39
Политика
Политолог Журавлев назвал главное условие для улучшения отношений России и Польши
12:36
Экономика
Первую машину по беспошлинной схеме свободного порта поставили в Хайнань
12:33
Экономика
Поставщики ожидают подорожание чая в России на 12%
12:30
Политика
Украинец из Днепра не верит, что Киев будет выполнять Минские соглашения
12:27
Экономика
Литовским потребителям могут снизить стоимость услуг по транспортировке газа
12:27
Политика
Украинский депутат оказался «не в восторге» от наказания за вечеринку в карантин
12:26
Общество
Источник объяснил, почему могилу актера Джигарханяна «сравняли с землей»
12:25
Происшествия
Посетителей ТЦ на юге Москвы эвакуировали из-за задымления в детской комнате
12:25
Армия
В Армении заявили об отводе части войск Азербайджана с территории страны
12:24
Общество
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Первую машину по беспошлинной схеме свободного порта поставили в Хайнань

Экономика
Первую машину по беспошлинной схеме свободного порта поставили в Хайнань
wikipedia.org  /  Natashanina

Хайкоу, Китай, 23 мая. Провинция Хайнань на юге Китая впервые импортировала транспортное средство в рамках новой беспошлинной схемы порта свободной торговли.

Хайнаньская таможня зарегистрировала импортную поставку автомобиля стоимостью 227 тысяч юаней (около 35 тысяч долларов). В результате поставщикам удалось сэкономить 84 тысячи юаней (примерно 13 тысяч долларов). Согласно данным пограничной службы, средство принадлежит лизинговой компании «Хайци». Машину транспортировали с целью коммерческой эксплуатации, передает ТАСС.

«Это важное событие. Оно означает, что на острове на практике начал действовать механизм беспошлинного ввоза», — добавили в таможне провинции.

По словам гендиректора организации «Хайци» Линь Фанъин, соответствующий механизм поспособствует укреплению имиджа Хайнаньского порта свободной торговли. Южнокитайская провинция в режиме «одного окна» начала осуществлять процедуры беспошлинного ввоза наземных и водных средств передвижения с 12 января.

СМИ ранее сообщили, что продажи подержанных машин на российском рынке за последний месяц выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.

автомобиль хайнань беспошлинная схема
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