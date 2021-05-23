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Названы причины недолговечности подвесок современных машин
12:57
Общество
Знакомый семьи Джигарханяна объяснил плачевное состояние его могилы
12:56
Политика
Глава Пентагона заявил об угрозах терроризма и применения кибероружия в США
12:53
Экономика
Расходы россиян на спорт превысили траты на кинотеатры
12:50
США
Байден встретится с семьей Джорджа Флойда в годовщину смерти
12:46
Экономика
Компания Audi презентовала навигационную систему по подписке
12:43
Происшествия
Полицейские проверяют информацию о «минировании» Шереметьево
12:42
Общество
Дикорастущие деревья зацвели в разных районах Москвы
12:39
Политика
Политолог Журавлев назвал главное условие для улучшения отношений России и Польши
12:36
Экономика
Первую машину по беспошлинной схеме свободного порта поставили в Хайнань
12:33
Экономика
Поставщики ожидают подорожание чая в России на 12%
12:30
Политика
Украинец из Днепра не верит, что Киев будет выполнять Минские соглашения
12:27
Экономика
Литовским потребителям могут снизить стоимость услуг по транспортировке газа
12:27
Политика
Украинский депутат оказался «не в восторге» от наказания за вечеринку в карантин
12:26
Общество
Источник объяснил, почему могилу актера Джигарханяна «сравняли с землей»
12:25
Происшествия
Посетителей ТЦ на юге Москвы эвакуировали из-за задымления в детской комнате
12:25
Армия
В Армении заявили об отводе части войск Азербайджана с территории страны
12:24
Общество
Чтение стихотворений активирует работу мозга
12:23
Армия
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Поставщики ожидают подорожание чая в России на 12%

Экономика
Поставщики ожидают подорожание чая в России на 12%
pixabay.com/PD

Москва, 23 мая. Цены на чай в России могут вырасти на 12% на фоне закрытия крупных плантаций в Индии, предупреждают поставщики.

Как пишет «Коммерсантъ», розничные сети начали получать уведомления о возможном повышении цен. Контрагенты сейчас пытаются индексировать закупочные цены на 12%, уточняют собеседники издания.

Газета Financial Times ранее сообщила, что плантации Ассама и Западной Бенгалии оказались под угрозой закрытия из-за массового заражения рабочих коронавирусом. Глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия объяснил, что пик сезона сбора чая приходится на лето, а значит на розничных ценах это может отразиться лишь в сентябре.

Представители «Росчайкофе» намерены в ближайшее время обратиться в правительство с предложением ввести для чая льготную ставку НДС в 10% вместо действующих 20%. В настоящее время в список товаров, облагаемых пониженным НДС, входят мясо, мясопродукты, рыба, молоко, сахар, соль и мука.

Аналитики компании «Эвотор» ранее оценили подорожание продуктов в России в апреле 2021 года. По их данным, наиболее ощутимо за последний месяц выросли цены на майонез, сыр, шоколадные конфеты и ряд других товаров.

чай продовольствие
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Все новости / Экономика / Поставщики ожидают подорожание чая в России на 12%
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