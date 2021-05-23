Поставщики ожидают подорожание чая в России на 12%

Москва, 23 мая. Цены на чай в России могут вырасти на 12% на фоне закрытия крупных плантаций в Индии, предупреждают поставщики.

Как пишет «Коммерсантъ», розничные сети начали получать уведомления о возможном повышении цен. Контрагенты сейчас пытаются индексировать закупочные цены на 12%, уточняют собеседники издания.

Газета Financial Times ранее сообщила, что плантации Ассама и Западной Бенгалии оказались под угрозой закрытия из-за массового заражения рабочих коронавирусом. Глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия объяснил, что пик сезона сбора чая приходится на лето, а значит на розничных ценах это может отразиться лишь в сентябре.

Представители «Росчайкофе» намерены в ближайшее время обратиться в правительство с предложением ввести для чая льготную ставку НДС в 10% вместо действующих 20%. В настоящее время в список товаров, облагаемых пониженным НДС, входят мясо, мясопродукты, рыба, молоко, сахар, соль и мука.

Аналитики компании «Эвотор» ранее оценили подорожание продуктов в России в апреле 2021 года. По их данным, наиболее ощутимо за последний месяц выросли цены на майонез, сыр, шоколадные конфеты и ряд других товаров.