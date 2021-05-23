Украинец из Днепра не верит, что Киев будет выполнять Минские соглашения

Днепр, 23 мая. Житель украинского города Днепр по имени Владимир дозвонился в эфир одного из телеканалов и объяснил, почему президент Зеленский не будет выполнять Минские соглашения.

Как отметил украинец, власти Украины не хотят прикладывать усилия для того, чтобы в Донбассе завершилась гражданская война. Житель Днепра назвал Зеленского главным олигархом страны и коротко, но емко объяснил, почему политик никогда не пойдет на завершение гражданской войны на юго-востоке страны.

«Вот представьте, сколько человек сейчас пойдет на дембель. И что им делать? И у каждого есть оружие. И куда им дальше, клубнику собирать или что? Будет революция в хате», — предположил телезритель.

Таким образом мужчина указал на возможность нового майдана, что опасно для Зеленского и его команды.

Ранее замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что Зеленский повторяет ошибки своих предшественников.