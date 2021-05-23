Литовским потребителям могут снизить стоимость услуг по транспортировке газа

Вильнюс, 23 мая. Оператор газотранспортной системы Amber Grid выступил с предложением о снижении стоимости услуг по транспортировке голубого топлива на треть в будущем году.

Правление Amber Grid утвердило стоимость транспортировки природного газа на будущий год и планирует представить данные Государственному агентству по регулированию энергетики (VERT) для проведения необходимой оценки. Оператор предлагает установить пониженную среднюю цену для потребителей Литвы, передает Sputnik.

По сравнению со средним значением в текущем году, стоимость упадет на треть, или на 29% в следующем году. Медианный показатель для литовских и зарубежных потребителей достигнет 0,72 евро за мегаватт-час в 2022 году.

Ранее сообщалось, что, несмотря на собственную русофобскую политику, Вильнюс продолжает закупать голубое топливо у Москвы, что объясняется выгодными условиями сотрудничества с «Газпромом».