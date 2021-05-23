Украинский депутат оказался «не в восторге» от наказания за вечеринку в карантин

Киев, 23 мая. Депутат «Слуги народа» Николай Тищенко оказался «не в восторге» от выговора за проведенную вечеринку на карантине. Об этом рассказал глава украинской партии Александр Корниенко.

Коллеги вынесли Тищенко выговор из-за проведения вечеринки на фоне карантинных ограничений. Корниенко отметил, что знает его реакцию на наказание.

«Он точно не в восторге от этого, как и любой человек, которого публично обсуждают», — подчеркнул глава политсилы в интервью 24 каналу.

Александр Корниенко назвал выговор «серьезным наказанием». Такой инцидент в «Слуге народа» произошел впервые. Исключение из партии является вторым видом наказаний, пояснил глава политсилы и выразил надежду, что Тищенко больше не оступится.

Корниенко ранее объявил о создании внутрипартийного руководящего органа. Попавший под санкции США нардеп Александр Дубинский вошел в Национальный совет общин от «Слуги народа».