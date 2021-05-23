Источник объяснил, почему могилу актера Джигарханяна «сравняли с землей»

Москва, 23 мая. Возможность установки постоянного монумента в честь советского и российского актера Армена Джигарханяна оценили члены семьи творческого деятеля.

Поклонники творчества известного актера отмечают, что место его погребения изменилось до неузнаваемости. Как передает Федеральное агентство новостей (ФАН), на участке, где похоронен Джигарханян, обнаружен покосившийся деревянный крест и голая земля.

«Действительно собираются устанавливать постоянный памятник, так всегда делается. По этой же причине нет оградки. Сразу ставить нельзя — надо чтобы земля осела», — сообщил источник, близкий к семье.

Режиссер Владимир Алеников высказался о супружеском союзе народного артиста СССР Армена Джигарханяна и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Как сообщалось ранее, он прокомментировал брак, который не продлился и двух лет.