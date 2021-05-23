В Армении заявили об отводе части войск Азербайджана с территории страны

Ереван, 23 мая. Часть азербайджанских войск покинула армянские территории и вернулась на исходные позиции, заявили в Министерстве обороны Армении.

Ранее сообщалось, что 12 мая ВС Азербайджана попытались осуществить «уточнение границы» в Сюникской области.

При этом недавно ситуация на армяно-азербайджанской границе стала темой для обсуждения заседания в Совбезе Армении. Совещание прошло под руководством и.о. премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Участники заседания обсудили обстановку на участке между Арменией и Азербайджаном, а также дальнейшие действия и возможные способы по ее регулированию.