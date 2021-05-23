Чтение стихотворений активирует работу мозга

Москва, 23 мая. Стихотворения оказывают стимулирующее влияние на головной мозг. Активность этого органа в процессе чтения поэтических произведений изучили эксперты.

В ходе эксперимента добровольцы выбирали стихотворения английских поэтов и читали их. Ученые наблюдали за активностью головного мозга в процессе. Исследовали также реакцию центральной нервной системы на прозу. Удалось выяснить, что именно поэзия вызывает активную реакцию нейронов.

Наиболее ярко мозг отзывался на необычные эпитеты и метафоры. Так, в стихах Шекспира употреблялось слово «безумный», которое изменили на «яростный» в прозе. Во втором случае реакции от мозга не последовало. По словам экспертов, ярче на стихи реагирует правое полушарие. В процессе участники отмечали погружение в прошлую жизнь и опыт.

Ранее сообщалось, что ученым из США удалось исследовать путь мысли через участки головного мозга. Исследование провели при помощи электрокортикографии.