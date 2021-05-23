Военный эксперт Подберезкин назвал причину экономного военного бюджета РФ

Москва, 23 мая. Страны, вроде Японии, уже обошли Россию по объемам финансовых вливаний в военный сектор, заявил глава Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Сегодня в странах НАТО часто эксплуатируют идею «российской угрозы». При этом авторы подобных инсинуаций игнорируют реалии, ведь оборонный бюджет РФ очень скромный. Более того, Япония, Великобритания и Саудовская Аравия давно обошли Россию по абсолютным военным расходам, рассказал Подберезкин в комментарии для RT. Он также сравнил финансирования военного сектора в РФ и США.

«Стратегия США — проекция силы — требует огромных-огромных затрат. В этом смысле у нас гораздо более экономный военный бюджет, ограниченный целями сугубо оборонительными», — заявил эксперт.

Ранее французский военный аналитик Ксавье Моро указал на то, что американский военный бюджет в 18 раз больше российского. Несмотря на это, Москва гораздо эффективнее использует финансы, тогда как Пентагон превратил военно-промышленный комплекс в машину для получения прибыли.