Принц Гарри впал в немилость Елизаветы II

Лондон, 23 мая. Королева Великобритании Елизавета II пока не смогла простить своему внуку принцу Гарри скандальные интервью о сложных взаимоотношениях в королевской семье.

Герцог Сассекский не так давно дал несколько изобличительных интервью, в которых рассказал о сложных взаимоотношениях с членами королевской династии. Эти новости задели королеву.

По данным источника Daily Mail, Елизавета II приняла на личный счет слова внука о методах воспитания, которые практиковал ее сын принц Чарльз. Эти воспитательные методы, судя по всему, были далеки от тех, что прописаны в книге «После трех уже поздно» Масару Ибука.

Принц Гарри в новом документальном сериале Apple TV+ «Моя невидимая сторона» заявил, что отец буквально заставлял его страдать в детстве, аргументируя это тем, что в семье так принято. Принц Чарльз объяснил, что и сам пережил подобное в юности.

Внук Елизаветы II принц Гарри также рассказал, что члены королевской семьи Великобритании едва не довели его супругу Меган Маркл до самоубийства. Герцог Сассекский признался, что до сих пор сожалеет, что не смог уберечь ее от нападок в Букингемском дворце.