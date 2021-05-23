Москва, 23 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 70-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма обнародована на сайте Кремля.

По словам российского лидера, Карпов является одним из выдающихся представителей отечественной и международной шахматной элиты. Он добился блестящих успехов в этом уникальном виде спорта, а также стал обладателем самых почетных наград, добавил Путин.

«Отрадно, что ваш профессионализм, ответственная гражданская позиция сегодня в полной мере востребованы в значимой общественной, законотворческой деятельности», — заявил президент России.

Ранее сообщалось, что глава государства почтил память своего тренера по дзюдо во время приветствия участников IX Всероссийских соревнований по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина».