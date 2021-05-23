Россиянам рассказали, чем может грозить присвоение бесхозных вещей

Москва, 23 мая. Жителя Тульской области приговорили к условному наказанию на два года за присвоение брошенного во дворе строительного мусора. Юристы рассказали, как избежать подобных инцидентов.

По словам экспертов, большое значение имеет тот факт, в чьей собственности находится участок, где длительный период времени оставались лежать бесхозные предметы.По словам экспертов, большое значение имеет тот факт, в чьей собственности находится участок, где длительный период времени оставались лежать бесхозные предметы. Кроме того, для классификации таких вещей нужно понимать не только, где они находятся, но и как они были брошены.

Например, дом на заброшенном участке нельзя разобрать по доскам, так как у него есть владелец. Наряду с этим не стоит выбрасывать вещи и делать их бесхозными вне установленных мест, поскольку это грозит административной и уголовной ответственностью, передают «Известия».

Юрист Артем Коростелев ранее рассказал, почему считает прописку в доме под снос бессмысленной. По его словам, в этом случае регистрация собственника не имеет значения.