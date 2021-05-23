В Латвии появился госпиталь для растений

Жительницы Риги открыли студию, куда можно сдать домашние растения на лечение или передержку. Необычный сервис оказался востребован.

Инициаторы проекта — цветоводы Юлия Белкина и Екатерина Ячменева. Во время пандемии и жестких локдаунов в Литве девушкам пришла идея создать госпиталь для растений.

«Все владельцы бизнесов закрыли свои офисы и перестали туда приходить. Мы представили, что огромное количество офисных растений не будут получать должную опеку и попросту начнут умирать. Мы вышли на представителей таких фирм и предложили им забрать на время их растения», — рассказывает Екатерина.

Девушки помогают и тем, кто не хочет самостоятельно пересаживать цветы, а также не умеет лечить растения от разнообразных болезней. Если у хозяев не получается, заботу берут на себя «зеленые медсестры».

«Проблема называется «клещи, которые живут в растении». Для того, чтобы от них избавляться, мы сначала промываем специальным зеленым мылом, и далее мы несколько раз в неделю проходим водкой или каким-то другим спиртовым раствором для того, чтобы вновь появившихся жучков убрать, продезинфицировать и дать поддержку растению», — делится цветовод.

Обычно на лечение уходит около месяца, в тяжелых случаях — до полугода. После реабилитации владельцы получают растения обратно с подробной инструкцией по уходу.