Стоимость автокомплектующих из Тайваня вырастет на 10–15%

Тайбэй, 23 мая. Тайваньские поставщики автокомплектующих намерены повысить ценник на 10–15% в июне 2021 года относительно уровня начала мая с требованием своевременной поставки компонентов.

Об этом сообщает местное издание по вопросам информационных технологий и электронике DigiTimes со ссылкой на источники в отрасли.

Причиной увеличения цен поставщики назвали подорожание сырья, прежде всего, стали, меди и пластмассы. Также фактором выступила увеличившаяся разница курсов валют.

Сейчас на Тайване числятся 46 производителей механических автокомплектующих. У всех прибыль в процентном выражении в первом квартале 2021 года упала из-за роста цен на сырье. При этом в годовом выражении доходы производителей автомобильных компонентов выросли.

Автодилеры предрекают подорожание автомобилей на российском рынке во втором квартале 2021 года. Показатель роста будет находиться в районе отметок 2-7%, считают эксперты.