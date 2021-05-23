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23 мая 12:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:53
Экономика
Расходы россиян на спорт превысили траты на кинотеатры
12:50
США
Байден встретится с семьей Джорджа Флойда в годовщину смерти
12:46
Экономика
Компания Audi презентовала навигационную систему по подписке
12:43
Происшествия
Полицейские проверяют информацию о «минировании» Шереметьево
12:42
Общество
Дикорастущие деревья зацвели в разных районах Москвы
12:39
Политика
Политолог Журавлев назвал главное условие для улучшения отношений России и Польши
12:36
Экономика
Первую машину по беспошлинной схеме свободного порта поставили в Хайнань
12:33
Экономика
Поставщики ожидают подорожание чая в России на 12%
12:30
Политика
Украинец из Днепра не верит, что Киев будет выполнять Минские соглашения
12:27
Экономика
Литовским потребителям могут снизить стоимость услуг по транспортировке газа
12:27
Политика
Украинский депутат оказался «не в восторге» от наказания за вечеринку в карантин
12:26
Общество
Источник объяснил, почему могилу актера Джигарханяна «сравняли с землей»
12:25
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Посетителей ТЦ на юге Москвы эвакуировали из-за задымления в детской комнате
12:25
Армия
В Армении заявили об отводе части войск Азербайджана с территории страны
12:24
Общество
Чтение стихотворений активирует работу мозга
12:23
Армия
Военный эксперт Подберезкин назвал причину экономного военного бюджета РФ
12:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри впал в немилость Елизаветы II
12:21
Политика
Путин поздравил чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 70-летним юбилеем
12:19
Общество
Россиянам рассказали, чем может грозить присвоение бесхозных вещей
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Стоимость автокомплектующих из Тайваня вырастет на 10–15%

Экономика
Стоимость автокомплектующих из Тайваня вырастет на 10–15%
unsplash.com  /  Tim Mossholder

Тайбэй, 23 мая. Тайваньские поставщики автокомплектующих намерены повысить ценник на 10–15% в июне 2021 года относительно уровня начала мая с требованием своевременной поставки компонентов.

Об этом сообщает местное издание по вопросам информационных технологий и электронике DigiTimes со ссылкой на источники в отрасли.

Причиной увеличения цен поставщики назвали подорожание сырья, прежде всего, стали, меди и пластмассы. Также фактором выступила увеличившаяся разница курсов валют.

Сейчас на Тайване числятся 46 производителей механических автокомплектующих. У всех прибыль в процентном выражении в первом квартале 2021 года упала из-за роста цен на сырье. При этом в годовом выражении доходы производителей автомобильных компонентов выросли.

Автодилеры предрекают подорожание автомобилей на российском рынке во втором квартале 2021 года. Показатель роста будет находиться в районе отметок 2-7%, считают эксперты.

автомобили рост цен комплектующие
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Все новости / Экономика / Стоимость автокомплектующих из Тайваня вырастет на 10–15%
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