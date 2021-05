Обрадовавшийся победе на Евровидении вокалист Maneskin порвал штаны на сцене

Роттердам, 23 мая. Солист итальянской рок-группы Maneskin Дамиано Давид порвал штаны после второго выступления в финале Евровидения, состоявшегося по итогам конкурса.

Музыкантов сняли на видео в конце мероприятия. Уставшие, но довольные звезды попозировали на камеру. После оператор заметил лежащего на ступенях вокалиста, который пытался отдышаться после зажигательного выступления. Его коллеги заметили дыру в штанах в области ширинки и посмеялись над ним.

????????@thisismaneskin when you’re so Rock and Roll your pants split at #Eurovision pic.twitter.com/dXpiDHOxA3