Обрадовавшийся победе на Евровидении вокалист Maneskin порвал штаны на сцене

Роттердам, 23 мая. Солист итальянской рок-группы Maneskin Дамиано Давид порвал штаны после второго выступления в финале Евровидения, состоявшегося по итогам конкурса.

Музыкантов сняли на видео в конце мероприятия. Уставшие, но довольные звезды попозировали на камеру. После оператор заметил лежащего на ступенях вокалиста, который пытался отдышаться после зажигательного выступления. Его коллеги заметили дыру в штанах в области ширинки и посмеялись над ним.

«Когда ты такой рок-н-ролльный, что твои штаны порвались на Евровидении», — гласит подпись к публикации в Twitter.

????????@thisismaneskin when you’re so Rock and Roll your pants split at #Eurovision pic.twitter.com/dXpiDHOxA3 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

Коллектив из Италии, исполнивший песню Zitti e Buoni, набрал 524 балла благодаря голосам зрителей, хотя группа отставала от лидеров после голосования профессионального жюри. Представлявшая Россию певица Манижа набрала 204 балла, что позволило ей занять девятое место, передает «МИР 24».

Дамиано Давид в ходе пресс-конференции после Евровидения опроверг информацию об употреблении наркотиков во время трансляции мероприятия. Зрителям показалось, что склонившийся над столом солист что-то нюхал.