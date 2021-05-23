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23 мая 12:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:53
Экономика
Расходы россиян на спорт превысили траты на кинотеатры
12:50
США
Байден встретится с семьей Джорджа Флойда в годовщину смерти
12:46
Экономика
Компания Audi презентовала навигационную систему по подписке
12:43
Происшествия
Полицейские проверяют информацию о «минировании» Шереметьево
12:42
Общество
Дикорастущие деревья зацвели в разных районах Москвы
12:39
Политика
Политолог Журавлев назвал главное условие для улучшения отношений России и Польши
12:36
Экономика
Первую машину по беспошлинной схеме свободного порта поставили в Хайнань
12:33
Экономика
Поставщики ожидают подорожание чая в России на 12%
12:30
Политика
Украинец из Днепра не верит, что Киев будет выполнять Минские соглашения
12:27
Экономика
Литовским потребителям могут снизить стоимость услуг по транспортировке газа
12:27
Политика
Украинский депутат оказался «не в восторге» от наказания за вечеринку в карантин
12:26
Общество
Источник объяснил, почему могилу актера Джигарханяна «сравняли с землей»
12:25
Происшествия
Посетителей ТЦ на юге Москвы эвакуировали из-за задымления в детской комнате
12:25
Армия
В Армении заявили об отводе части войск Азербайджана с территории страны
12:24
Общество
Чтение стихотворений активирует работу мозга
12:23
Армия
Военный эксперт Подберезкин назвал причину экономного военного бюджета РФ
12:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри впал в немилость Елизаветы II
12:21
Политика
Путин поздравил чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 70-летним юбилеем
12:19
Общество
Россиянам рассказали, чем может грозить присвоение бесхозных вещей
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Обрадовавшийся победе на Евровидении вокалист Maneskin порвал штаны на сцене

Шоу-бизнес
Обрадовавшийся победе на Евровидении вокалист Maneskin порвал штаны на сцене
Global Look Press  /  Soeren Stache

Роттердам, 23 мая. Солист итальянской рок-группы Maneskin Дамиано Давид порвал штаны после второго выступления в финале Евровидения, состоявшегося по итогам конкурса.

Музыкантов сняли на видео в конце мероприятия. Уставшие, но довольные звезды попозировали на камеру. После оператор заметил лежащего на ступенях вокалиста, который пытался отдышаться после зажигательного выступления. Его коллеги заметили дыру в штанах в области ширинки и посмеялись над ним.

«Когда ты такой рок-н-ролльный, что твои штаны порвались на Евровидении», — гласит подпись к публикации в Twitter.

Коллектив из Италии, исполнивший песню Zitti e Buoni, набрал 524 балла благодаря голосам зрителей, хотя группа отставала от лидеров после голосования профессионального жюри. Представлявшая Россию певица Манижа набрала 204 балла, что позволило ей занять девятое место, передает «МИР 24».

Дамиано Давид в ходе пресс-конференции после Евровидения опроверг информацию об употреблении наркотиков во время трансляции мероприятия. Зрителям показалось, что склонившийся над столом солист что-то нюхал.

италия евровидение maneskin
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