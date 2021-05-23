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23 мая 12:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:53
Экономика
Расходы россиян на спорт превысили траты на кинотеатры
12:50
США
Байден встретится с семьей Джорджа Флойда в годовщину смерти
12:46
Экономика
Компания Audi презентовала навигационную систему по подписке
12:43
Происшествия
Полицейские проверяют информацию о «минировании» Шереметьево
12:42
Общество
Дикорастущие деревья зацвели в разных районах Москвы
12:39
Политика
Политолог Журавлев назвал главное условие для улучшения отношений России и Польши
12:36
Экономика
Первую машину по беспошлинной схеме свободного порта поставили в Хайнань
12:33
Экономика
Поставщики ожидают подорожание чая в России на 12%
12:30
Политика
Украинец из Днепра не верит, что Киев будет выполнять Минские соглашения
12:27
Экономика
Литовским потребителям могут снизить стоимость услуг по транспортировке газа
12:27
Политика
Украинский депутат оказался «не в восторге» от наказания за вечеринку в карантин
12:26
Общество
Источник объяснил, почему могилу актера Джигарханяна «сравняли с землей»
12:25
Происшествия
Посетителей ТЦ на юге Москвы эвакуировали из-за задымления в детской комнате
12:25
Армия
В Армении заявили об отводе части войск Азербайджана с территории страны
12:24
Общество
Чтение стихотворений активирует работу мозга
12:23
Армия
Военный эксперт Подберезкин назвал причину экономного военного бюджета РФ
12:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри впал в немилость Елизаветы II
12:21
Политика
Путин поздравил чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 70-летним юбилеем
12:19
Общество
Россиянам рассказали, чем может грозить присвоение бесхозных вещей
12:19
Происшествия
Град частично побил посевы и повредил крыши домов на Ставрополье
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В Совфеде назвали лицемерными слова главы минобороны Великобритании о России

Политика
В Совфеде назвали лицемерными слова главы минобороны Великобритании о России
Пресс-служба Совета Федерации

Москва, 23 мая. Заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, что Россия представляет «угрозу номер один», является абсолютно лицемерным, отметил сенатор Сергей Цеков.

По словам члена комитета Совфеда по международным делам, британское правительство совершенно «лишено способности объективно оценивать» свои действия и действия российской стороны. Помимо этого, политик напомнил о расширении НАТО на восток, а также о передвижении вооруженных сил Альянса к границам РФ.

«Пусть они постараются объективно оценить ситуацию. Это абсолютно лицемерное заявление <...> На самом деле враждебными действиями являются их действия», — подчеркнул Цеков.

Ранее британский министр заявил, что вблизи государства наблюдается повышенная активность «любопытных» российских кораблей. По его словам, речь идет о нескольких военных судах.

великобритания уоллес цеков
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