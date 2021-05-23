В Совфеде назвали лицемерными слова главы минобороны Великобритании о России

Москва, 23 мая. Заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, что Россия представляет «угрозу номер один», является абсолютно лицемерным, отметил сенатор Сергей Цеков.

По словам члена комитета Совфеда по международным делам, британское правительство совершенно «лишено способности объективно оценивать» свои действия и действия российской стороны. Помимо этого, политик напомнил о расширении НАТО на восток, а также о передвижении вооруженных сил Альянса к границам РФ.

«Пусть они постараются объективно оценить ситуацию. Это абсолютно лицемерное заявление <...> На самом деле враждебными действиями являются их действия», — подчеркнул Цеков.

Ранее британский министр заявил, что вблизи государства наблюдается повышенная активность «любопытных» российских кораблей. По его словам, речь идет о нескольких военных судах.