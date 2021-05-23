Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 мая 12:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:53
Экономика
Расходы россиян на спорт превысили траты на кинотеатры
12:50
США
Байден встретится с семьей Джорджа Флойда в годовщину смерти
12:46
Экономика
Компания Audi презентовала навигационную систему по подписке
12:43
Происшествия
Полицейские проверяют информацию о «минировании» Шереметьево
12:42
Общество
Дикорастущие деревья зацвели в разных районах Москвы
12:39
Политика
Политолог Журавлев назвал главное условие для улучшения отношений России и Польши
12:36
Экономика
Первую машину по беспошлинной схеме свободного порта поставили в Хайнань
12:33
Экономика
Поставщики ожидают подорожание чая в России на 12%
12:30
Политика
Украинец из Днепра не верит, что Киев будет выполнять Минские соглашения
12:27
Экономика
Литовским потребителям могут снизить стоимость услуг по транспортировке газа
12:27
Политика
Украинский депутат оказался «не в восторге» от наказания за вечеринку в карантин
12:26
Общество
Источник объяснил, почему могилу актера Джигарханяна «сравняли с землей»
12:25
Происшествия
Посетителей ТЦ на юге Москвы эвакуировали из-за задымления в детской комнате
12:25
Армия
В Армении заявили об отводе части войск Азербайджана с территории страны
12:24
Общество
Чтение стихотворений активирует работу мозга
12:23
Армия
Военный эксперт Подберезкин назвал причину экономного военного бюджета РФ
12:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри впал в немилость Елизаветы II
12:21
Политика
Путин поздравил чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 70-летним юбилеем
12:19
Общество
Россиянам рассказали, чем может грозить присвоение бесхозных вещей
12:19
Происшествия
Град частично побил посевы и повредил крыши домов на Ставрополье
Все новости
23 мая 12:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:53
Экономика
Расходы россиян на спорт превысили траты на кинотеатры
12:50
США
Байден встретится с семьей Джорджа Флойда в годовщину смерти
12:46
Экономика
Компания Audi презентовала навигационную систему по подписке
12:43
Происшествия
Полицейские проверяют информацию о «минировании» Шереметьево
12:42
Общество
Дикорастущие деревья зацвели в разных районах Москвы
12:39
Политика
Политолог Журавлев назвал главное условие для улучшения отношений России и Польши
12:36
Экономика
Первую машину по беспошлинной схеме свободного порта поставили в Хайнань
12:33
Экономика
Поставщики ожидают подорожание чая в России на 12%
12:30
Политика
Украинец из Днепра не верит, что Киев будет выполнять Минские соглашения
12:27
Экономика
Литовским потребителям могут снизить стоимость услуг по транспортировке газа
12:27
Политика
Украинский депутат оказался «не в восторге» от наказания за вечеринку в карантин
12:26
Общество
Источник объяснил, почему могилу актера Джигарханяна «сравняли с землей»
12:25
Происшествия
Посетителей ТЦ на юге Москвы эвакуировали из-за задымления в детской комнате
12:25
Армия
В Армении заявили об отводе части войск Азербайджана с территории страны
12:24
Общество
Чтение стихотворений активирует работу мозга
12:23
Армия
Военный эксперт Подберезкин назвал причину экономного военного бюджета РФ
12:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри впал в немилость Елизаветы II
12:21
Политика
Путин поздравил чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 70-летним юбилеем
12:19
Общество
Россиянам рассказали, чем может грозить присвоение бесхозных вещей
12:19
Происшествия
Град частично побил посевы и повредил крыши домов на Ставрополье
Все новости

Политолог Журавлев назвал главное условие для улучшения отношений России и Польши

Политика
Политолог Журавлев назвал главное условие для улучшения отношений России и Польши
pixabay.com  / 

У Польши и России нет противоположных интересов, поэтому отношения между нашими странами могут нормализоваться, если Варшава сможет преодолеть свои исторические обиды. Об этом ФАН заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя заявление польского специалиста по внешней политике России Станислава Беленя, который призвал власти своей страны выстраивать диалог с Москвой.

По словам Дмитрия Журавлева, объективное условие для улучшения отношений есть.

«У Польши и России нет противолежащих интересов, — подчеркнул политолог. — Во многом антироссийскую позицию Польши определяет исторический атавизм — идея Речи Посполитой, в которой Украина и Белоруссия являются частью Польши. Кроме того, польская элита жаждет лидерства в ЕС и считает, что это возможно только при опоре на США, а следовательно, при максимальном соответствии американской внешней политике».

Эксперт считает, что с рациональной точки зрения Польше выгодно сотрудничество с Россией.

«Когда здравый смысл побеждает, все налаживается, — отметил собеседник ФАН. — Великопольский атавизм, который сталкивает Польшу с Россией, не имеет объективной основы, это не интересы Варшавы сегодня. Жители страны не будут жить лучше, если Украина или Белоруссия войдут в состав Польши, а ее экономика не будет лучше развиваться. Объективно полякам интереснее были бы хорошие отношения с Россией, поскольку немцы не будут покупать их промышленные товары».

Дмитрий Журавлев добавил, что идея о том, что России и Польше есть что делить — лишь иллюзия.

«Если эту иллюзию преодолеть, то наши отношения вполне могут быть нормальными. Но преодолеть ее очень трудно, так как она очень долго создавалась вокруг раздела Польши, старых обид и великих мечтаний. Это «коктейль», созданный еще Юзефом Пилсудским, который поляки никак не могут пережить. Если они с ним справятся, то между нами не будет проблем, потому что в реальности их нет — есть только сказки и мечты».

Ранее польский специалист по внешней политике России Станислав Белень в интервью газете Myśl Polska призвал Варшаву выстраивать диалог с Россией.

россия польша сотрудничество
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 166291 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 64482 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Армия 49113 21 мая 2021
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 47975 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
Экономика 43257 21 мая 2021
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
Все новости / Политика / Политолог Журавлев назвал главное условие для улучшения отношений России и Польши
Рейтинг@Mail.ru