Политолог Журавлев назвал главное условие для улучшения отношений России и Польши

У Польши и России нет противоположных интересов, поэтому отношения между нашими странами могут нормализоваться, если Варшава сможет преодолеть свои исторические обиды. Об этом ФАН заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя заявление польского специалиста по внешней политике России Станислава Беленя, который призвал власти своей страны выстраивать диалог с Москвой.

По словам Дмитрия Журавлева, объективное условие для улучшения отношений есть.

«У Польши и России нет противолежащих интересов, — подчеркнул политолог. — Во многом антироссийскую позицию Польши определяет исторический атавизм — идея Речи Посполитой, в которой Украина и Белоруссия являются частью Польши. Кроме того, польская элита жаждет лидерства в ЕС и считает, что это возможно только при опоре на США, а следовательно, при максимальном соответствии американской внешней политике».

Эксперт считает, что с рациональной точки зрения Польше выгодно сотрудничество с Россией.

«Когда здравый смысл побеждает, все налаживается, — отметил собеседник ФАН. — Великопольский атавизм, который сталкивает Польшу с Россией, не имеет объективной основы, это не интересы Варшавы сегодня. Жители страны не будут жить лучше, если Украина или Белоруссия войдут в состав Польши, а ее экономика не будет лучше развиваться. Объективно полякам интереснее были бы хорошие отношения с Россией, поскольку немцы не будут покупать их промышленные товары».

Дмитрий Журавлев добавил, что идея о том, что России и Польше есть что делить — лишь иллюзия.

«Если эту иллюзию преодолеть, то наши отношения вполне могут быть нормальными. Но преодолеть ее очень трудно, так как она очень долго создавалась вокруг раздела Польши, старых обид и великих мечтаний. Это «коктейль», созданный еще Юзефом Пилсудским, который поляки никак не могут пережить. Если они с ним справятся, то между нами не будет проблем, потому что в реальности их нет — есть только сказки и мечты».

Ранее польский специалист по внешней политике России Станислав Белень в интервью газете Myśl Polska призвал Варшаву выстраивать диалог с Россией.