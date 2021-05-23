Правила безопасности при открытии вклада онлайн озвучили в ЦБ

Екатеринбург, 23 мая. Центральный банк РФ запустил проект по онлайн-продаже финансовых услуг. Представители регулятора напоминают об осторожности при работе с сервисом в интернете.

Банк России недавно начал предоставлять доступ к некоторым финансовым инструментам через интернет. Среди продуктов, которые россияне могут получить онлайн — вклады, кредиты, полисы, а также облигации.

Новая система получила название маркетплейсы. С помощью платформы российские граждане получают право на дистанционное заключение соглашений с кредитными организациями, страховыми компаниями, управляющими ПИФов, а также эмитентами корпоративных и государственных облигаций.

Благодаря маркетплейсам упрощается поиск наиболее выгодного вклада, а также экономится время на поход в организацию. Тем не менее в интернете всегда есть риск попасть на сайт с мошенниками. Чтобы не оказаться в сетях обманщиков, сотрудники ЦБ рекомендуют всегда проверять адресную строку браузера (чтобы убедиться в подлинности сайта), а также руководствоваться официальным реестром маркетплейсов, в который сейчас входит три площадки.

Предполагается, что в течение этого года в стране будет запущен сервис по оформлению кредитов, продаже накопительных счетов, а также платформа для приобретения простых ОФЗ.

Центробанк предупреждает: храните конфиденциальную информацию при себе, не передавайте третьим лицам пароли, коды уведомлений, а также реквизиты банковских карт.

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов отмечает, что среди наиболее популярных среди мошенников сайтов — площадки для знакомств в интернете.