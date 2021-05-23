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23 мая 12:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:53
Экономика
Расходы россиян на спорт превысили траты на кинотеатры
12:50
США
Байден встретится с семьей Джорджа Флойда в годовщину смерти
12:46
Экономика
Компания Audi презентовала навигационную систему по подписке
12:43
Происшествия
Полицейские проверяют информацию о «минировании» Шереметьево
12:42
Общество
Дикорастущие деревья зацвели в разных районах Москвы
12:39
Политика
Политолог Журавлев назвал главное условие для улучшения отношений России и Польши
12:36
Экономика
Первую машину по беспошлинной схеме свободного порта поставили в Хайнань
12:33
Экономика
Поставщики ожидают подорожание чая в России на 12%
12:30
Политика
Украинец из Днепра не верит, что Киев будет выполнять Минские соглашения
12:27
Экономика
Литовским потребителям могут снизить стоимость услуг по транспортировке газа
12:27
Политика
Украинский депутат оказался «не в восторге» от наказания за вечеринку в карантин
12:26
Общество
Источник объяснил, почему могилу актера Джигарханяна «сравняли с землей»
12:25
Происшествия
Посетителей ТЦ на юге Москвы эвакуировали из-за задымления в детской комнате
12:25
Армия
В Армении заявили об отводе части войск Азербайджана с территории страны
12:24
Общество
Чтение стихотворений активирует работу мозга
12:23
Армия
Военный эксперт Подберезкин назвал причину экономного военного бюджета РФ
12:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри впал в немилость Елизаветы II
12:21
Политика
Путин поздравил чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 70-летним юбилеем
12:19
Общество
Россиянам рассказали, чем может грозить присвоение бесхозных вещей
12:19
Происшествия
Град частично побил посевы и повредил крыши домов на Ставрополье
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Правила безопасности при открытии вклада онлайн озвучили в ЦБ

Экономика
Правила безопасности при открытии вклада онлайн озвучили в ЦБ
pxhere.com

Екатеринбург, 23 мая. Центральный банк РФ запустил проект по онлайн-продаже финансовых услуг. Представители регулятора напоминают об осторожности при работе с сервисом в интернете.

Банк России недавно начал предоставлять доступ к некоторым финансовым инструментам через интернет. Среди продуктов, которые россияне могут получить онлайн — вклады, кредиты, полисы, а также облигации.

Новая система получила название маркетплейсы. С помощью платформы российские граждане получают право на дистанционное заключение соглашений с кредитными организациями, страховыми компаниями, управляющими ПИФов, а также эмитентами корпоративных и государственных облигаций.

Благодаря маркетплейсам упрощается поиск наиболее выгодного вклада, а также экономится время на поход в организацию. Тем не менее в интернете всегда есть риск попасть на сайт с мошенниками. Чтобы не оказаться в сетях обманщиков, сотрудники ЦБ рекомендуют всегда проверять адресную строку браузера (чтобы убедиться в подлинности сайта), а также руководствоваться официальным реестром маркетплейсов, в который сейчас входит три площадки.

Предполагается, что в течение этого года в стране будет запущен сервис по оформлению кредитов, продаже накопительных счетов, а также платформа для приобретения простых ОФЗ.

Центробанк предупреждает: храните конфиденциальную информацию при себе, не передавайте третьим лицам пароли, коды уведомлений, а также реквизиты банковских карт.

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов отмечает, что среди наиболее популярных среди мошенников сайтов — площадки для знакомств в интернете.

безопасность центробанк маркетплейсы открыть вклад
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Все новости / Экономика / Правила безопасности при открытии вклада онлайн озвучили в ЦБ
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