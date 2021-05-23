Путин отдал дань памяти выдающемуся тренеру по дзюдо Анатолию Рахлину

Москва, 23 мая. Президент России Владимир Путин почтил память своего тренера по дзюдо во время приветствия участников IX Всероссийских соревнований по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина».

По словам главы государства, свои первые шаги в этом виде спорта он делал под руководством Рахлина. Тренер был строг и требовал полной самоотдачи, но именно он научил верить в свои силы и находить правильные решения в любых обстоятельствах, отметил Путин.

«Ваш турнир традиционно проводится в день рождения этого выдающегося тренера и наставника и собирает во дворце спорта «Юбилейный» большую, дружную команду юных единоборцев», — обратился президент к участникам соревнований.

Подобные спортивные мероприятия воспитывают лучшие человеческие качества и приобщают молодое поколение к ценностям здорового образа жизни, сказал российский лидер.

Ранее Владимир Путин выступил с речью на XV Международном турнире по дзюдо среди полиции и армии.