Сербия получила 19 танков и 20 БТР по соглашению о военном сотрудничестве с РФ

Белград, 23 мая. Российская Федерация направила в Сербию 19 танков Т-72МС и 20 бронетранспортеров БРДМ-2МС, сообщили в сербском министерстве обороны.

Церемония передачи боевой техники состоялась в воинской части на юге Сербии. В мероприятии принял участие глава генштаба генерал Милан Мойсилович и посол РФ Александр Боцан-Харченко.

Отмечается, что ранее Россия передала Сербии первую партию танков и БТР в рамках соглашения о военном сотрудничестве двух стран.

Ранее сообщалось, что российские и сербские военнослужащие отработали атаку на условного противника с воздуха в ходе совместных военных учений.