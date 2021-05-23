В ЛНР зафиксировали работу украинской станции РЭБ на линии разграничения в Донбассе

Луганск, 23 мая. Украинские войска используют станцию РЭБ у линии разграничения в Донбассе, препятствуя работе ОБСЕ, сообщают в Народной милиции ЛНР.

По данным оборонного ведомства республики, работа станции радиоэлектронной борьбы зафиксирована в районе четырех населенных пунктов. Таким образом ВСУ мешают работе миссии ОБСЕ, которая использует беспилотники для мониторинга ситуации на передовой.

«ВСУ с целью подавления сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенных пунктов Троицкое, Новозвановка, Попасная и Золотое зафиксировано применение станций РЭБ «Буковель-АД»», — сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее в Луганске сообщали о двух нарушениях режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины.