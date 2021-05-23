Более 5 миллионов россиян заболели COVID-19 за все время пандемии

Москва, 23 мая. Количество заболевших коронавирусной инфекцией по всей России превысило отметку в 5 млн человек, заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего COVID-19 в Российской Федерации за все время пандемии заболели 5 001 505 человек, говорится в сообщении федерального оперштаба. За последние 24 часа от недуга скончались 357 граждан.

Полностью избавиться от COVID-19 удалось еще 7297 пациентам, уточнили специалисты оперштаба. За сутки заболевание диагностировали у 8951.

Привитые от коронавируса будут иметь минимальные последствия постковидного синдрома в случае возможного заражения. Как сообщалось ранее, об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.