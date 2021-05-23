Медведев пояснил свои слова о введении обязательной вакцинации против коронавируса

Москва, 23 мая. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил свои слова о допустимости обязательной вакцинации от COVID-19 в государственных интересах.

Он еще раз подчеркнул, что в России не планируют принудительно вакцинировать население от коронавирусной инфекции. Прививаются граждане добровольно, напомнил Медведев.

Некоторые государства могут сделать вакцинацию обязательной в том случае, если пандемия выйдет из-под контроля. Но для этого требуется отдельное законодательное постановление, написал зампредседателя Совбеза в своем аккаунте на Facebook.

Ранее россиянам объяснили, почему не стоит волноваться из-за отсутствия антител после вакцинации. В Роспотребнадзоре заверили, что такой процесс является вполне нормальным.