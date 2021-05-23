Житель Лодейного Поля устроил стрельбу из обреза во дворе дома

Санкт-Петербург, 23 мая. В отдел полиции обратился житель Ленинградской области. Он заявил, что неизвестный на улице Титова в Лодейном Поле стреляет из обреза.

На место происшествия направили наряд ДПС. По горячим следам удалось задержать 33-летнего мужчину и доставить в отделение полиции, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей наказание за хулиганство. У нарушителя изъяли гладкоствольный охотничий обрез, патрон и гильзу.

В Благовещенском районе ранее двое юношей, один из которых несовершеннолетний, открыли огонь по дальнобойщику, сообщал портал Deita. Они собирались слить дизельное топливо у водителя.