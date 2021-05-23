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23 мая 12:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:53
Экономика
Расходы россиян на спорт превысили траты на кинотеатры
12:50
США
Байден встретится с семьей Джорджа Флойда в годовщину смерти
12:46
Экономика
Компания Audi презентовала навигационную систему по подписке
12:43
Происшествия
Полицейские проверяют информацию о «минировании» Шереметьево
12:42
Общество
Дикорастущие деревья зацвели в разных районах Москвы
12:39
Политика
Политолог Журавлев назвал главное условие для улучшения отношений России и Польши
12:36
Экономика
Первую машину по беспошлинной схеме свободного порта поставили в Хайнань
12:33
Экономика
Поставщики ожидают подорожание чая в России на 12%
12:30
Политика
Украинец из Днепра не верит, что Киев будет выполнять Минские соглашения
12:27
Экономика
Литовским потребителям могут снизить стоимость услуг по транспортировке газа
12:27
Политика
Украинский депутат оказался «не в восторге» от наказания за вечеринку в карантин
12:26
Общество
Источник объяснил, почему могилу актера Джигарханяна «сравняли с землей»
12:25
Происшествия
Посетителей ТЦ на юге Москвы эвакуировали из-за задымления в детской комнате
12:25
Армия
В Армении заявили об отводе части войск Азербайджана с территории страны
12:24
Общество
Чтение стихотворений активирует работу мозга
12:23
Армия
Военный эксперт Подберезкин назвал причину экономного военного бюджета РФ
12:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри впал в немилость Елизаветы II
12:21
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Путин поздравил чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 70-летним юбилеем
12:19
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Россиянам рассказали, чем может грозить присвоение бесхозных вещей
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Житель Лодейного Поля устроил стрельбу из обреза во дворе дома

  /   Обновлено: 23 мая 2021 12:38
Происшествия
Житель Лодейного Поля устроил стрельбу из обреза во дворе дома
pxhere.com

Санкт-Петербург, 23 мая. В отдел полиции обратился житель Ленинградской области. Он заявил, что неизвестный на улице Титова в Лодейном Поле стреляет из обреза.

На место происшествия направили наряд ДПС. По горячим следам удалось задержать 33-летнего мужчину и доставить в отделение полиции, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей наказание за хулиганство. У нарушителя изъяли гладкоствольный охотничий обрез, патрон и гильзу.

В Благовещенском районе ранее двое юношей, один из которых несовершеннолетний, открыли огонь по дальнобойщику, сообщал портал Deita. Они собирались слить дизельное топливо у водителя.

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