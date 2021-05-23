Блогер Айза Долматова пожаловалась на свое отсутствие в списке Forbes

Москва, 23 мая. Блогер Айза Долматова, не так давно купившая квартиру в центре Москвы, пожаловалась, что ее не включили в список Forbes. По мнению звезды, она достойна этого не меньше других.

Известная Instagram-блогер Айза Долматова, медийным трамплином для которой стал брак с рэпером Алексеем Гуфом Долматовым, осталась разочарованной списком Forbes, в который включили других блогеров.

По мнению Долматовой, она вполне заслуживает включения в рейтинг как предпринимательница, развивающая собственную сеть салонов красоты. В качестве дополнительного аргумента Айза привела тот факт, что не так давно смогла приобрести в собственность квартиру в центре столицы.

"Купила квартиру в центре Москвы, не в кредит или как там. Я даже не говорю о других проектах, которые успешно растут и умнеют вместе со мной", — цитирует Долматову Paparazzi.ru.

Блогер добавила, что умудрилась заработать даже на разводе, но даже это обстоятельство осталось незамеченным составителями рейтинга. Долматова предположила, что для включения в список Forbes нужно демонстрировать машины и бриллианты, но она никогда до этого не опустится.

Айза Долматова в последнее время уделяет большую часть времени бизнесу и ведению соцсетей, задвинув личную жизнь на второй план. Знаменитость объяснила, почему не спешит заводить новые отношения.