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23 мая 12:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:53
Экономика
Расходы россиян на спорт превысили траты на кинотеатры
12:50
США
Байден встретится с семьей Джорджа Флойда в годовщину смерти
12:46
Экономика
Компания Audi презентовала навигационную систему по подписке
12:43
Происшествия
Полицейские проверяют информацию о «минировании» Шереметьево
12:42
Общество
Дикорастущие деревья зацвели в разных районах Москвы
12:39
Политика
Политолог Журавлев назвал главное условие для улучшения отношений России и Польши
12:36
Экономика
Первую машину по беспошлинной схеме свободного порта поставили в Хайнань
12:33
Экономика
Поставщики ожидают подорожание чая в России на 12%
12:30
Политика
Украинец из Днепра не верит, что Киев будет выполнять Минские соглашения
12:27
Экономика
Литовским потребителям могут снизить стоимость услуг по транспортировке газа
12:27
Политика
Украинский депутат оказался «не в восторге» от наказания за вечеринку в карантин
12:26
Общество
Источник объяснил, почему могилу актера Джигарханяна «сравняли с землей»
12:25
Происшествия
Посетителей ТЦ на юге Москвы эвакуировали из-за задымления в детской комнате
12:25
Армия
В Армении заявили об отводе части войск Азербайджана с территории страны
12:24
Общество
Чтение стихотворений активирует работу мозга
12:23
Армия
Военный эксперт Подберезкин назвал причину экономного военного бюджета РФ
12:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри впал в немилость Елизаветы II
12:21
Политика
Путин поздравил чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 70-летним юбилеем
12:19
Общество
Россиянам рассказали, чем может грозить присвоение бесхозных вещей
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Блогер Айза Долматова пожаловалась на свое отсутствие в списке Forbes

Шоу-бизнес
Блогер Айза Долматова пожаловалась на свое отсутствие в списке Forbes
instagram.com  /  @aizalovesam

Москва, 23 мая. Блогер Айза Долматова, не так давно купившая квартиру в центре Москвы, пожаловалась, что ее не включили в список Forbes. По мнению звезды, она достойна этого не меньше других.

Известная Instagram-блогер Айза Долматова, медийным трамплином для которой стал брак с рэпером Алексеем Гуфом Долматовым, осталась разочарованной списком Forbes, в который включили других блогеров.

По мнению Долматовой, она вполне заслуживает включения в рейтинг как предпринимательница, развивающая собственную сеть салонов красоты. В качестве дополнительного аргумента Айза привела тот факт, что не так давно смогла приобрести в собственность квартиру в центре столицы.

"Купила квартиру в центре Москвы, не в кредит или как там. Я даже не говорю о других проектах, которые успешно растут и умнеют вместе со мной", — цитирует Долматову Paparazzi.ru.

Блогер добавила, что умудрилась заработать даже на разводе, но даже это обстоятельство осталось незамеченным составителями рейтинга. Долматова предположила, что для включения в список Forbes нужно демонстрировать машины и бриллианты, но она никогда до этого не опустится.

Айза Долматова в последнее время уделяет большую часть времени бизнесу и ведению соцсетей, задвинув личную жизнь на второй план. Знаменитость объяснила, почему не спешит заводить новые отношения.

forbes список долматова
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Все новости / Шоу-бизнес / Блогер Айза Долматова пожаловалась на свое отсутствие в списке Forbes
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